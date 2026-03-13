EU investiga a México y 59 países más por omisión en el combate al trabajo forzoso

El Representante Comercial de Estados Unidos inició una investigación sobre 60 economías, incluida la de México, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El procedimiento busca determinar si las acciones, políticas y prácticas de estos socios comerciales, relacionadas con la omisión de aplicar una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, se consideran irrazonables o discriminatorias y si estas restringen el comercio estadounidense.

La oficina del USTR analizará si los gobiernos extranjeros han implementado medidas para impedir la entrada a sus mercados de productos derivados de esquemas de trabajo forzoso.

De acuerdo con las declaraciones del embajador Greer, la investigación examinará cómo la permanencia de estas prácticas afecta la competencia para las empresas y los trabajadores de Estados Unidos, bajo el argumento de que la falta de erradicación de tales métodos genera condiciones de mercado desiguales.

La Sección 301(b) de la legislación estadounidense faculta al Representante Comercial para iniciar de oficio indagatorias sobre prácticas gubernamentales extranjeras que afecten los intereses comerciales de ese país. Como parte del proceso legal, el USTR solicitó consultas con los gobiernos de las economías señaladas, entre las que se encuentra México por su relevancia en el intercambio regional.

El calendario procesal establece que las personas interesadas en el caso deben presentar sus comentarios por escrito y solicitar su comparecencia antes del 15 de abril de 2026. Posteriormente, el 28 de abril de 2026, el USTR llevará a cabo las audiencias públicas para recibir testimonios y pruebas.

Los resultados de este análisis determinarán si las políticas de los países investigados cumplen con los estándares exigidos por la ley de comercio de Estados Unidos.