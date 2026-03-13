Díaz-Canel anuncia que Cuba inició conversaciones con Estados Unidos

Las ⁠autoridades cubanas han iniciado conversaciones con la Administración estadounidense, según declaró este viernes el presidente Miguel Díaz-Canel, en medio de una grave crisis económica y en un momento en que ⁠el Gobierno comunista está sometido ⁠a una presión cada vez mayor por parte del presidente Donald Trump.

"Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones", afirmó Díaz-Canel en un video emitido por la televisión estatal poco antes de dirigirse a los medios de comunicación cubanos.

La comparecencia fue anunciada como una continuación de un acto celebrado el 5 de febrero, en el que Díaz-Canel advirtió de que Cuba se acerca a una situación que requerirá "medidas extremas" dada la crisis económica, los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de combustible, agravados por la imposición por parte de Trump de un bloqueo petrolero sobre la isla caribeña.

Díaz-Canel afirmó que había dirigido las conversaciones por parte de Cuba, junto con el expresidente Raúl Castro y otros altos cargos del Partido Comunista y del Gobierno. No reveló quiénes habían asistido por parte de Estados Unidos.

Trump había dicho en repetidas ocasiones que Washington estaba manteniendo conversaciones de alto nivel con representantes cubanos.

Hasta ahora, La Habana había negado los encuentros oficiales, pero no había desmentido de forma explícita las informaciones periodísticas sobre conversaciones extraoficiales con ⁠Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, ⁠quien a sus 94 años sigue ejerciendo ⁠una gran influencia.

Rodríguez Castro estaba sentado detrás de Díaz-Canel y entre los funcionarios del Partido ⁠Comunista que aparecen en el video.

Desde que Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y destituyó del poder al benefactor extranjero más importante de Cuba en enero, Trump ha cortado los envíos de petróleo venezolano a Cuba y ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que venda crudo a la isla.

En las últimas semanas, Trump realizó una serie de declaraciones en las que afirmó que Cuba está al borde del colapso ⁠o deseosa de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El lunes dijo que Cuba podría ser objeto de una "adquisición amistosa", aunque luego añadió que "quizá no sea una adquisición amistosa".