BusinessKids, la franquicia para impulsar el emprendimiento infantil

Encaminar a los niños hacia el emprendimiento también es una oportunidad de negocio. En este sentido, BusinessKids apuesta por la creatividad y el desarrollo de habilidades empresariales desde la infancia.

Mary Carmen Cabrera, directora general de BusinessKids, menciona que al ser una franquicia con impacto social enfocada en la educación infantil, los temas tienen que ser adaptados a los niños.

Se cree que enseñar negocios y el emprendimiento es solo administración, pero va mucho más allá, es desarrollar muchas habilidades en los niños. Creemos en la importancia del emprendimiento para ser un mundo mejor, para desarrollar habilidades de vida y para poder crecer como ser humano”.

Desde su fundación en 2009 y su consolidación como franquicia en 2013, Business Kids cuenta con 147 franquicias, de las cuales 69 están en México y el resto opera en 37 países.

El crecimiento después de la pandemia

Mary Carmen Cabrera argumenta que el mercado en educación emprendedora infantil va en aumento, debido a que las nuevas generaciones tienen una dependencia de las pantallas y esto obstruye su creatividad.

La dependencia a dispositivos electrónicos también se relaciona con la pandemia, cuando el confinamiento obligó a muchas personas a utilizar pantallas para socializar, entretenerse y estudiar, de acuerdo con Alejandro Hernández, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien realizó un estudio sobre cómo los dispositivos electrónicos afectan el rendimiento académico.

En este contexto, la fuerte dependencia de los dispositivos electrónicos deriva en distracciones y la dificultad para concentrarse, menciona Alejandro Hernández en Global UNAM.

Los padres de familia se dieron cuenta de lo importante que es tener una educación emprendedora y preparar a los niños ante un mundo que es incierto”, puntualiza Mary Carmen Cabrera.

Modelos de franquicia y monto de inversión

Para adquirir una franquicia, existen tres modalidades que pueden adaptarse a instituciones o un espacio comercial:

Franquicia básica: Si ya cuenta con mobiliario y un espacio adecuado, se brinda capacitación administrativa, educación enfocada a los infantes, dinámicas, entre otros. La inversión del modelo es de 380,000 pesos con un retorno de inversión de siete a nueve meses.

Franquicia equipada (llave en mano): Incluye mobiliario y equipo técnico mínimo, es decir, seis computadoras, una impresora, dos tabletas electrónicas, un proyector y decoración para un centro de cinco áreas. La inversión de este modelo es de 530,000 pesos con un retorno de inversión de nueve a 12 meses.

Programa educativo: Consiste en la implementación dentro de una institución educativa y pueden adquirir una microfranquicia con una inversión de 180,000 pesos.

Consideraciones antes de adquirir una franquicia educativa

Debido a que se trata de una franquicia con impacto social, Mary Carmen Cabrera explica que los inversionistas deben coincidir uno de los dos perfiles. El primero es contar con una profesión en el área administrativa, económica o relacionada con los negocios.

El segundo perfil es alguien que provenga del área psicopedagógica para operar el centro de educación.

Buscamos que el franquiciatario tenga amor por los niños, porque les damos el empuje de creatividad a las infancias y los encaminamos a un mejor futuro entendiendo que el éxito como plenitud en la vida no solo es el dinero, sino la felicidad”.

Asimismo, para adquirir una franquicia educativa existen momentos adecuados para hacerlo. Por ello aconseja invertir en una franquicia en marzo para prepararse para las vacaciones de verano.

“Es un negocio de calendario escolar, por eso los inversionistas que compran una franquicia entre febrero y abril es muy buena decisión porque recuperas la inversión en poco tiempo; mientras que lo compran después tienen que esperar un poco más y la inversión la recuperan en año y medio”.