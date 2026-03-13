Iñigo Riestra: "FMF es una de las 10 mejores del mundo"

Iñigo Riestra es un ‘As’ de la baraja directiva que representa a México ante la FIFA. Desde el 2021 es el Secretario General de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y su lugar ha sido ratificado pese a los cambios en la cúpula.

La estructura se fracturó tras los resultados de la Selección en el Mundial de Qatar 2022. Desde entonces, se fijaron metas de rescate deportivo y hoy, a unos 90 días del Mundial tripartito del 2026, Iñigo concluye que el balance de los últimos resultados hasta la fecha, son positivos.

El Tri cerró el 2025 con 9 victorias, 5 empates y 4 derrotas en 18 partidos, ganando la Nations League y la Copa Oro. Pese a los títulos, el equipo finalizó el año con seis partidos consecutivos sin ganar. En febrero pasado, llegó el oxígeno con la victoria en el amistoso ante Islandia.

Iñigo ganó más presencia ante la FIFA cuando el año pasado fue nombrado responsable de la Comisión de Relaciones Institucionales. Todo tema con conexión internacional pasa por su escritorio.

El directivo atendió a El Economista en la presentación del World Football Summit 2026 (1-5 junio), que se realizó una semana después de su viaje a Nueva York, donde en el Empire of State charló con Alex Lasry, CEO del Comité Organizador de Nueva York–Nueva Jersey, Peter Augruso, Presidente de Canadá Soccer; y JT Batson, CEO y Secretario General de la Federación de Estados Unidos.

_¿En qué áreas consideras que la Federación está a la vanguardia?

“Pues diría que en todas, sin duda, somos una de las 10 mejores Federaciones del mundo en la parte tecnológica, en la parte de nuestra liga, de nuestra afición y hoy, además también muy contentos con un Centro de Alto Rendimiento que está entre los mejores del mundo”.

_¿Qué balance haces de los últimos resultados de la Selección?

“Hemos platicado de un tercer Mundial en casa, es una gran oportunidad y el cuerpo técnico tiene mucha experiencia, también es el tercer Mundial de Javier Aguirre al frente de nuestra selección. Más que áreas de oportunidad sentimos emoción y ganas de que empiece el Mundial”.

_¿En qué áreas se están fortaleciendo entre Comités Organizadores, incluyendo a los de Estados Unidos y Canadá?

“Esto empezó hace más de 10 años, no es un tema de que nos juntemos unos días antes del Mundial, se va preparando con mucho tiempo y hemos estado en constante comunicación desde que decidimos competir los tres países juntos. Se desarrollaron grupos de trabajo y aportamos lo mejor que tenemos. Estamos confiados de que será el Mundial de la historia”.

Iñigo señaló sobre el papel de la FMF en la dinámica del Mundial: “son acompañantes”.

“Cambió un poquito cómo se planean este tipo de eventos. Históricamente, la Federación era parte del Comité Organizador local. Hoy, la Federación es una acompañante. FIFA tiene su propio Comité Organizador. Casi 60 personas de FIFA ya están trabajando en México hace más de 1 año y para nosotros es una gran oportunidad, más allá de lo que nos toque hacer o no dentro de la organización. Uno, porque estamos jugando en casa. Dos, porque somos el único país que tendrá un tercer mundial y tres, porque es una oportunidad de legado para nuestros niños, para ver a los mejores del mundo y que sirva para que el fútbol se siga promoviendo y creciendo”.

_¿En qué áreas la Federación debe empezar a invertir?

“No, la inversión es constante, no es un tema que se haga simplemente porque venga un evento. La Federación y los clubes llevan muchos años llevan muchos años invirtiendo y eso seguirán haciéndolo antes durante y después del Mundial”.