Mundial de Futbol con menor impulso para Walmex

Walmart de México y Centroamérica (Walmex) reportó que las ventas mismas tiendas crecieron 1.8% con un ticket promedio que aumentó 2.9%, pero las transacciones disminuyeron 1.1% en el segundo trimestre de este año.

En su reporte, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa informó que, si bien algunas categorías se beneficiaron por el Mundial de Futbol, no se observó el impulso general al consumo que se esperaba.

Las categorías de mercancías generales crecieron por encima del resto, impulsadas por el Hot Sale y por el sólido desempeño de pantallas y categorías estacionales relacionadas con el Mundial, destacó.

En la información, la cadena de tiendas de autoservicio más grande de México, expuso que la utilidad de operación decreció 1.4%, con un margen de 6.8 por ciento.

Reportó que las ventas de eCommerce en México crecieron 16.2%, mientras que el volumen generado a través de ese canal se incrementó 11.5%, impactado por el decrecimiento en Marketplace de 6.6%, mientras que el volumen de ventas a través de eCommerce en Centroamérica creció 23.7%, respecto del segundo trimestre del 2025.

Al referirse a los diversos formatos, la empresa informó que en Sam’s Club registró un incremento de doble dígito en la adquisición de socios, se mejoró la tasa de renovación y un mayor número de socios migró a las membresías Plus.

Walmart expuso que Walmart Supercenter “es un buen ejemplo de cómo estamos fortaleciendo nuestra ejecución comercial. Durante el Mundial, reunimos una atractiva propuesta con más de 400 artículos de ropa, mercancía licenciada exclusiva, productos temáticos de Great Value y coleccionables de futbol, creando una propuesta de valor diferenciada en múltiples categorías”.