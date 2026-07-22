Serfimex Capital invertirá 1,000 mdp

Serfimex Capital, un prestamista y arrendador de pequeñas y medianas empresas, planea canalizar hasta 1,000 millones de pesos en el estado de Quintana Roo para fortalecer la transición energética, impulsar las energías limpias y avanzar hacia un sistema eléctrico más resiliente.

El convenio, firmado a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente quintanarroense, establece que la prestamista, a través de su filial Serfimex Solar, impulsará esquemas de financiamiento para eliminar las barreras de acceso a la energía solar, ofreciendo créditos desde 0% de enganche, plazos de hasta 72 meses, para proyectos desde 1 millón de pesos y capacidad de hasta 0.7 megavatios en sistemas fotovoltaicos.

De acuerdo con el Plan para el Fomento de Energías Renovables del estado, más del 50% del territorio registra una Irradiación Directa Normal superior a 5.0 kWh/m² por día, alcanzando hasta 6.0 kWh/m² diarios en zonas costeras.

El gigante minero Grupo México espera un ligero déficit en el mercado del cobre este año debido a la solidez de la economía estadounidense.

Grupo México, uno de los mayores productores mundiales del metal rojo, prevé que la demanda estaría apoyada por tecnologías de descarbonización, inteligencia artificial y vehículos eléctricos, dijo Leonardo Contreras, jefe de su unidad minera, en una llamada con analistas.

La perspectiva se conoce después de que la compañía reportó en la víspera un alza del 79% en su utilidad neta del segundo trimestre.

Las acciones de Grupo México, que también tiene negocios en infraestructura y transporte, avanzaron 2.29%, a 215 pesos, en la Bolsa Mexicana de Valores.

Fibra Danhos, un fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en centros comerciales y desarrollos de usos mixtos, dijo que pagará una distribución en efectivo entre sus tenedores por concepto de resultado fiscal y reembolso de aportaciones de los fideicomisarios equivalente a 0.45 pesos por Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario (CBFI) durante el segundo trimestre de 2026.

La empresa dijo que esta distribución en efectivo representará un total de 728,458,000.65 pesos (cerca de 42 millones de dólares), que serán entregados a los inversionistas el 13 de agosto.

Del total de la distribución, 0.2730858301892410 pesos corresponden al resultado fiscal por el período comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2026, y 0.1769141698107590 pesos corresponden al reembolso de aportaciones de los fideicomisarios. La fecha de exderecho y el registro será el 12 de agosto.

Paramount Skydance obtuvo el miércoles la autorización de la Comisión Europea en materia de competencia para la adquisición de Warner Bros Discovery por 110,000 millones de dólares, tras aceptar abandonar una empresa conjunta de distribución cinematográfica con Universal Pictures.

La Comisión, que actúa como autoridad de competencia de la Unión Europea, dijo que la oferta de Paramount Skydance de poner fin a la empresa conjunta United International Pictures en Europa en un plazo de 13 meses tras el cierre de la operación responde a sus inquietudes.

La empresa no firmará ningún acuerdo de distribución cinematográfica con Universal en Europa durante 10 años y no transferirá la distribución de las películas de Warner en salas a su propia distribuidora, señaló la Comisión.

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