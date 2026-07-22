Zacatecas mantiene tasas preferenciales en Fondo Plata

El gobierno de Zacatecas informó que mantiene las tasas de interés más bajas del estado a través de Fondo Plata, con el objetivo de facilitar el acceso a financiamiento para emprendedores y empresas.

Los créditos ofrecen montos de entre 10,000 y 3 millones de pesos, con tasas preferenciales desde 7% anual para mujeres emprendedoras y 9% para los programas dirigidos a emprendedores y empresas.

De acuerdo con información estatal, las iniciativas fueron ajustadas para ofrecer montos adecuados, plazos accesibles y tasas preferenciales, adaptándose a las necesidades de distintos sectores, como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico, ampliar las oportunidades de negocio y brindar mayor estabilidad a la actividad productiva.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, señaló que estas tasas buscan respaldar a quienes generan empleo en el estado, al brindar condiciones que permitan el crecimiento de sus proyectos sin que el costo financiero sea una limitante.