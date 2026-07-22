Petróleo subió a máximo de seis semanas por guerra

Los precios del petróleo cerraron el miércoles en su nivel más alto desde el 11 de junio, debido a la creciente preocupación por las interrupciones en las rutas de suministro de Medio Oriente a causa de la escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán y las amenazas al transporte marítimo de la milicia hutí, aliada de Teherán, en Yemen.

Los futuros del Brent subieron 3.06 dólares, o 3.36%, a 94.07 dólares por barril, su nivel más alto en poco menos de seis semanas, tras alcanzar un máximo intradía de 95.47 dólares. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganó 2.49 dólares, o 2.95%, a 86.83 dólares.

El diferencial temporal a tres meses del crudo Brent se amplió a 9.26 dólares por barril, su nivel más alto desde el 22 de mayo, por los riesgos de suministro, lo que acentuó el “backwardation”, que se da cuando el crudo para entrega inmediata se cotiza sobre fechas posteriores, lo que suele indicar una oferta más ajustada a corto plazo.

La mezcla mexicana de exportación ganó 4.80% o 3.88 dólares a 84.76 dólares por barril.

El ejército estadounidense dijo que había llevado a cabo su undécima noche consecutiva de bombardeos contra Irán. Los ataques se produjeron poco después de que el ejército kuwaití anunció que sus defensas aéreas estaban interceptando drones iraníes.

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos “bombardearía y destruiría un puente o una central eléctrica” cada vez que Teherán atacara un buque en el Estrecho de Ormuz. El portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió a las compañías navieras de que la ruta sur del estrecho está minada en una publicación en X.

Además del recrudecimiento del conflicto, los hutíes abrieron un nuevo frente en la guerra al amenazar con atacar a los buques que transportan petróleo saudí en el Estrecho de Mandeb y anunciaron un bloqueo naval de Arabia Saudita.