Acciones de Quálitas se desplomaron tras reporte trimestral

Las acciones de Quálitas, la aseguradora de autos más grande de México, cayeron 8.66% este miércoles, a 158.28 pesos cada una en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), un día después de la presentación de su reporte de resultados al segundo trimestre del 2026.

De hecho, los papeles de la aseguradora fueron los de mayor caída dentro de las empresas que cotizan en el principal índice de la BMV, el S&P/BMV IPC.

El reporte del II Trim. 26 de Quálitas reveló un deterioro en la razón de siniestralidad respecto al trimestre anterior, lo que presionó la utilidad neta por debajo de las expectativas del mercado.

En su conferencia telefónica con analistas e inversionistas, llevada a cabo este miércoles, Quálitas reiteró que espera cerrar el año con un retorno de capital (ROE, por sus siglas en inglés) de 20%, pese a que enfrenta algunos retos de rentabilidad.

Entre los principales obstáculos está un ambiente competitivo agresivo, donde otras compañías tienen precios ajustados, principalmente en flotillas; así como el efecto de los cambios relacionados con el Impuesto al Valor Agregado.

Analistas de GBM Research, explicaron en una nota, que Quálitas mostró un desempeño negativo de 8.7% y que el martes la emisora reportó resultados inferiores a las proyecciones, reflejando una desaceleración en las primas emitidas derivada de una mayor presión competitiva en el segmento de Flotillas y de una marcada desaceleración en instituciones financieras.

“El costo de adquisición exhibió un incremento significativo, presionando el índice combinado, que se ubicó por arriba del rango guía de 92-94%, lo que resultó en una caída en la utilidad neta”.

En la conferencia de resultados, la administración señaló que el entorno competitivo podría persistir durante los próximos trimestres, por lo que ahora anticipa que el crecimiento de primas emitidas se ubique en un rango de un dígito medio a alto, inferior a la expectativa previa de aproximadamente 10 por ciento.

Cayeron las primas emitidas

Las primas emitidas cayeron 0.5% respecto al trimestre anterior, aunque las primas emitidas del primer semestre aún aumentaron 7.7 por ciento.

Excluyendo un cambio único en la cobertura de una cuenta de flotilla grande, las primas emitidas habrían crecido 3.4% en el trimestre y 9.5% en el primer semestre.

La empresa cerró el trimestre con 6.1 millones de unidades aseguradas, aproximadamente 120,000 más que un año antes.

La dirección señaló que el negocio sigue siendo el líder indiscutible en el seguro de autos en México, con una participación del 34.2% en primas emitidas y 37.4% en primas devengadas, según datos de la AMIS para el primer semestre de 2026.