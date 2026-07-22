Disminuyen ventas de Gruma en el segundo trimestre del 2026

Gruma, el mayor productor de harina de maíz y tortillas en el mundo informó que su volumen de ventas en el segundo trimestre del presente año disminuyó 1%, comparado con el mismo trimestre del año anterior.

Expuso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que comercializó 1 millón 76,000 toneladas métricas, debido al desafío en el mercado de Estados Unidos, principalmente en el canal institucional, ya que registró un débil sentimiento del consumidor en línea con lo observado en los últimos trimestres.

“Mientras tanto, los volúmenes se mantuvieron estables en México y Europa, mientras que Asia y Oceanía y Centroamérica continuaron beneficiándose de tendencias positivas de demanda”, se lee en el reporte.

En Estados Unidos, informó, la incertidumbre respecto a las perspectiva económicas y la sensiblidad a los precios, afectaron a diversos sectores. En Europa se expandió el canal minorista, con un crecimiento en las ventas y el volumen de tortilla vendidos, con una atractiva rentabilidad.

Centroamérica fortaleció su posición, en Asia y Oceanía, su recién inaugurada planta en China impulsó mayores volúmenes de venta y mejoró el apalancamiento operativo.

La operación de Gruma fuera de México, representa el 71% de sus ingresos, de acuerdo con lo reportado al mercado.

El volumen de ventas en México a través de Grupo Industrial Maseca (GIMSA) se mantuvo estable como resultado de menores volúmenes vendidos incluidos en programas gubernamentales, los cuales estuvieron más activos durante el segundo trimestre del 2025.

La empresa informó que su utilidad de operación fue de 214.8 millones de dólares, la utilidad bruta en el trimestre fue de 647.3 millones de dólares, 3% mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado.

La utilidad neta se situó en 119 millones de dólares, una cifra 11.5% menor a la registrada un año antes.

Su deuda se ubicó en 2,118 millones de dólares y la relación deuda neta/EBITDA es del 1.5 por ciento.

En términos de rentabilidad, reportó un retroceso de 5% en su flujo operativo (EBITDA) consolidado en comparación con el mismo periodo de 2025, debido a mayores costos de distribución.