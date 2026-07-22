Ballet Folclórico de la UdeG celebra 60 años con magna función en Bellas Artes

El Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara (UDG) llega a su 60 aniversario con una gala especial —"Corazón de México"— que busca ser, al mismo tiempo, celebración y síntesis de una trayectoria que ha convertido a la agrupación en una de las embajadoras culturales más reconocidas del país.

La función tendrá lugar este sábado 25 de julio en el Palacio de Bellas Artes, un recinto que, en palabras de Daniela Yoffe Zonana, coordinadora General de Extensión y Difusión Cultural de la UDG, representa un reconocimiento a la historia del conjunto y a su papel en la proyección del folclor mexicano.

“Estamos muy emocionados con que se cumplan 60 años de esta agrupación”, dice Yoffe. “El Ballet Folclórico es único en el país… tiene muchas cosas que nos hacen una compañía única”.

La gala se enmarca también en la Temporada de Danza “80 movimientos” del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), lo que añade un componente simbólico: dos instituciones que están celebrando aniversarios relevantes —80 años el INBAL y 60 el Ballet UDG— en el mismo escenario. “Qué mejor que incluir como parte de la celebración, una función en Bellas Artes”, apunta la funcionaria.

NayaritFoto: CORTESÍA CULTURA UDG

“Corazón de México”: una síntesis escénica

El espectáculo de este sábado —"Corazón de México"— es una propuesta que busca condensar la diversidad del folclor nacional, afirma Yoffe Zonana.

La curaduría del programa está a cargo del director artístico del Ballet, Isaac Mercado, e incluye más de 80 artistas en escena —entre bailarines, cantantes y músicos— que recorren la riqueza cultural de varios estados del país.

Al respecto, Daniela Yoffe expresa: “Siempre es difícil hacer el programa, porque queremos mostrarlo todo”, y agrega que la selección incluye desde piezas de tradición prehispánica hasta expresiones contemporáneas.

La gala "comienza con el remontaje de una obra emblemática del Ballet, ‘Danza del Fuego Nuevo', creada originalmente por el maestro Carlos Ochoa hace cuatro décadas y adaptada por Isaac Mercado. Y de ahí nos vamos a la fiesta de la Virgen de Zapopan, y luego tenemos un repaso por las fiestas populares de Campeche, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Jalisco”, detalla.

Danza del fuego nuevo.CORTESÍA CULTURA UDG

El montaje incluye música en vivo, el coro del Ballet, un mariachi, banda de viento, percusiones y arreglos musicales creados específicamente para la compañía.

El resultado es una experiencia escénica de gran intensidad visual y sonora. “Se les va a poner la piel chinita… es una gran fiesta”, dice Yoffe Zonana.

Una agrupación con vocación cultural y académica

Más allá del escenario, el Ballet Folklórico de la UdeG se ha distinguido por su modelo de trabajo. Yoffe enfatiza que no se trata únicamente de una compañía artística, sino de un proyecto con sustento académico.

“Detrás de ella tiene un montón de investigación, de rescate de las tradiciones, de los colores mexicanos”, explica. “No es solamente un coreógrafo haciendo una coreografía, sino con toda una investigación académica detrás”.

Esta dimensión ha sido clave para su permanencia y su proyección internacional. La agrupación ha llevado su repertorio a escenarios fuera de México, como Bogotá, y mantiene una actividad constante en espacios como el Teatro Degollado y el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara.

OaxacaFoto: CORTESÍA CULTURA UDG

De Guadalajara al mundo

A lo largo de seis décadas, el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara no sólo ha fortalecido la identidad cultural de la ciudad, también ha contribuido a su visibilidad turística. Yoffe lo resume así: “Se ha convertido, a lo largo de su trayectoria, en una visita obligada para los turistas, para los visitantes en el Teatro Degollado”, que es, junto con el Conjunto Santander, la casa habitual de la agrupación.

Las funciones, añade, suelen tener alta demanda. “Siempre que tenemos funciones en el Degollado, los boletos se agotan rapidísimo”.

La experiencia, insiste, va más allá del espectáculo. Es una puerta de entrada al país. “Venir a conocer un poco de México… ver esta agrupación que tiene un montón de investigación detrás”, dice.

Además, otro de los ejes de trabajo del Ballet UDG es la formación de nuevas generaciones de espectadores y bailarines. Para ello, la agrupación tiene su propia cantera en el Ballet Infantil, y continuamente realiza presentaciones en los recintos y centros universitarios del interior del estado de Jalisco, para ir formando nuevos públicos. “La mayoría de los bailarines que tenemos hoy en el grupo oficial son bailarines que se formaron con nosotros desde su infancia”, dice la coordinadora.

El Ballet Folclórico, la joya del Teatro Degollado.Foto: CORTESÍA CULTURA UDG

La escala en Ciudad de México, sucede después de sendas presentaciones en Bogotá y Medellín, y antecede a una gira que emprenderá el Ballet por la red de centros universitarios de la propia UDG en Jalisco, durante el segundo semestre de 2026.

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