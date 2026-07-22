Política migratoria en EU afectó a Chedraui

Grupo Comercial Chedraui reportó que las ventas misma tiendas (VMT) en Estados Unidos cayeron 2.3% en dólares, en el segundo trimestre, frente al segundo trimestre del año pasado.

Chedraui tiene 702 tiendas en México, en los formatos Chedraui, Super Chedraui, entre otras y en Estados Unidos tiene 384 en California, Texas, Nevada y Nuevo México. Allá opera baja las marcas de Smart & Final, El Super y Fiesta.

La política migratoria más estricta en Estados Unidos y una base comparativa alta del segundo trimestre del 2025, un entorno de consumo más débil por el aumento en el precio de la gasolina y la disminución de los recursos distribuidos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, afectaron los resultados en sus tiendas El Super y Fiesta.

Smart & Final registró un retroceso del 0.4%, resultado de menores transacciones de clientes individuales y a una mejora en el ticket de venta, que ha contrarrestado parcialmente la debilidad observada por la política migratoria más estricta y reducción en disponibilidad de los recursos del programa de asistencia.

Las ventas totales de Chedraui USA disminuyeron 2.1% en dólares, principalmente como resultado de la disminución en el número de transacciones de los formatos hispanos.

En México, se informó que las ventas mismas tiendas tuvieron un crecimiento del 1.3%, respecto del segundo trimestre del 2025.