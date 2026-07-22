Representantes de EU aprueban con estrecho margen el proyecto anual de defensa

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por estrecho margen el miércoles un proyecto de ley anual de defensa que autorizaría un récord de 1.15 billones de dólares en financiación para el Pentágono, mientras se prolonga la divisiva guerra contra Irán.

Aunque tradicionalmente recibe un importante respaldo bipartidista, la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por su sigla en inglés) de 2027 fue aprobada en la cámara baja por 216 votos a favor y 212 en contra, una señal de la creciente polarización bajo el presidente Donald Trump.

El proyecto, que aún debe ser aprobado por el Senado, otorga aproximadamente 250,000 millones de dólares más que la NDAA de 2026, incluyendo un aumento salarial de entre el 5% y el 7% para los miembros del servicio.

"Esta legislación proporciona a nuestros valientes miembros del servicio un aumento salarial atrasado, fortalece nuestra disuasión nuclear y nuestra defensa antimisiles, incluida la construcción de la Cúpula Dorada", dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson.

Trump ha buscado desarrollar el llamado sistema de defensa antimisiles Cúpula Dorada para proteger el territorio continental de Estados Unidos, inspirado en la "Cúpula de Hierro" de Israel.

Los republicanos del Comité de Servicios Armados de la Cámara, en un comunicado, afirmaron que el proyecto ayudaría a reconstruir "reservas agotadas", ya que Estados Unidos está gastando grandes cantidades de proyectiles en su guerra contra Irán.

Por su parte, el representante demócrata Jerry Nadler dijo que no podía votar a favor de otorgar a Trump y a su jefe del Pentágono, Pete Hegseth, "1.15 BILLONES DE DÓLARES para sus gastos militares descontrolados y sus acciones irresponsables".

"La NDAA es un proyecto de ley costoso y nefasto que financia una guerra ilegal y socava nuestra democracia", dijo.

La ley "SAVE America Act" impulsada por Trump, que endurecería las medidas de identificación para votar en las elecciones federales, fue incorporada a la NDAA mediante una maniobra procesal, lo que despertó la ira de los demócratas y complicó aún más la aprobación del proyecto en el Senado.