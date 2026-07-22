A la baja utilidad neta de La Comer en el II Trim.

En el segundo trimestre del año, La Comer, tuvo una utilidad de operación de 932 millones de pesos, lo que representó un decremento del 9.2% respecto del mismo periodo del año anterior.

En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa dueña de La Comer, City Market y Fresko, explicó que en el segundo trimestre de 2025, se tuvo una utilidad extraordinaria por la venta de un terreno por aproximadamente 162 millones de pesos.

También indicó que se tuvo incrementos en algunos rubros como gastos de apertura, sueldos y salarios, sumado a publicidad. Se informó que el flujo operativo (EBITDA) del segundo trimestre de 2026 se ubicó en 1,331 millones de pesos, presentando un margen de 10.3% en el segundo trimestre de 2026 contra un margen de 11.7% en el mismo periodo del año anterior, influenciado por la utilidad extraordinaria del año anterior mencionada.

Las ventas del trimestre, se informó, fueron de 12,933 millones de pesos, lo que representó un incremento de 5.7% contra el mismo trimestre del 2025. Además, las ventas mismas tiendas del trimestre crecieron 2.9 por ciento.

La utilidad bruta pasó de 3,515 millones de pesos en el segundo trimestre de 2025 a 3,802 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026, presentando un incremento de 8.2 por ciento. El margen bruto para el segundo trimestre de 2026 fue de 29.4%; superior en 67 puntos base al mismo periodo del año anterior.

“La mejora que se ha presentado en el margen, se debe a un cambio gradual en la mezcla de productos hacia bienes con mayor diferenciación; además de mantener altos niveles de eficiencia en los procesos de distribución y manejo del inventario”, se informó.

“Los buenos resultados de nuestra campaña Temporada Naranja contribuyeron de manera relevante a obtener estos crecimientos durante el trimestre. Esta campaña promocional, la más importante del año, ofrece a los clientes promociones en productos de diversos departamentos e irlos rotando a lo largo de la temporada promocional”, se destacó.

Las tiendas ubicadas en la Zona Metropolitana presentaron los mejores avances en ventas en el trimestre, seguidas por las tiendas en la región norte. Las ventas de nuestra plataforma digital “La Comer en tu Casa” continúan en niveles importantes, presentando estabilidad en su contribución a las ventas totales, si se comparan contra trimestres anteriores.