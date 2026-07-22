Museo del Louvre reabre la Galería Apolo tras su cierre por el llamado "robo del siglo"

La Galería Apolo, ubicada en la primera planta del Museo del Louvre, reabrió este miércoles tras permanecer cerrada desde el 19 de octubre de 2025 por el llamado 'robo del siglo', en el que los asaltantes lograron sustraer hasta nueve piezas de las joyas de la corona francesa a plena luz del día y en tan solo siete minutos.

"Las colecciones y los objetos preciosos que albergaba han sido retirados para devolver a su lugar original las decoraciones murales pintadas y esculpidas. De este modo, la galería ha recuperado su función original, concebida como una obra de arte en sí misma en el siglo XVII", ha indicado la institución en un comunicado.

La ministra de Cultura francesa, Catherine Pégard, afirmó durante el acto de reapertura en declaraciones a la prensa que esta "es una oportunidad para redescubrir la espléndida arquitectura y decoración de esta galería". "Los visitantes podrán moverse libremente", ha dicho.

Las joyas y gemas de la corona que no fueron robadas se exhibirán en "espacios seguros" en otras partes del museo. "Fue un trauma para el mundo entero, que durante días expresó su asombro y su pesar, También fue un trauma para nosotros, al descubrir la fragilidad de un lugar que creíamos inquebrantable", ha recordado.

Galería Apolo del Museo del Louvre.Reuters

Del botín, estimado en 88 millones de euros, solo se pudo recuperar la corona de la emperatriz Eugenia, que sufrió "daños por aplastamiento y una deformación considerable". El museo informó el pasado mes de febrero de que se podrá llevar a cabo su reconstrucción sin necesidad de reconstrucción ni recreación, puesto que solo falta una de las águilas que adornaba la pieza.

Un grupo de cuatro hombres llevó a cabo el bautizado como "robo del siglo" por la prensa francesa a través de una plataforma elevadora montada en un camión mediante la cual accedieron a la Galería Apolo, donde forzaron dos vitrinas que contenían nueve piezas de las joyas de la corona francesa.

El personal de la pinacoteca, uno de los emblemas culturales y turísticos de Francia, ha llevado a cabo varias huelgas desde octubre de 2024 ante el deterioro de las condiciones de trabajo" y "la insuficiencia de recursos".