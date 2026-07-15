México apoya neutralidad del Canal de Panamá

Los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Panamá, José Mulino, acordaron fortalecer la cooperación en materia comercial, en agroindustria, seguridad, turismo, inversiones e infraestructura.

Durante el encuentro oficial en Palacio Nacional, los mandatarios destacaron la complementariedad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y del Canal de Panamá, como plataformas estratégicas para fortalecer la conectividad logística, el comercio internacional y las cadenas globales de suministro.

Ante ello, la presidenta Sheinbaum expresó el respaldo de México al protocolo de neutralidad permanente del Canal de Panamá.

“Compartimos la convicción de que los grandes desafíos de nuestro tiempo solo pueden enfrentarse mediante la colaboración, el entendimiento y el fortalecimiento de nuestras soberanías y nuestras instituciones”, declaró en un mensaje a medios.

Mulino agradeció el apoyo a la soberanía de Panamá y al Canal como “herramienta neutral del comercio mundial”, y aprovechó para instar a otros países de la región a sumarse al protocolo.

Impulso

En el plano económico, coincidieron en impulsar un mejor aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá, a 11 años de su entrada en vigor, para incrementar el intercambio comercial, promover las inversiones y potenciar las complementariedades entre ambas economías.

Mientras que en el ámbito regional, coincidieron en la importancia de fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como espacio de diálogo, concertación y orientado a la cooperación, el desarrollo económico-social y la integración.