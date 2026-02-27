España alerta a la OMS de un virus de gripe porcina que podría haberse transmitido entre personas

España ⁠alertó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de lo que cree que es una transmisión entre humanos del virus de la gripe ⁠porcina en su variante A(H1N1), según ⁠informó este viernes a Reuters un portavoz de las autoridades sanitarias de la región de Cataluña.

En un comunicado posterior, el departamento de salud catalán dijo que la evaluación del riesgo para la población se consideraba "muy baja".

La persona infectada no presentaba síntomas respiratorios similares a los de la gripe, según el comunicado, y las pruebas realizadas a los contactos directos mostraron que el virus no se había retransmitido.

Un artículo anterior del periódico El País, que citaba fuentes del departamento de salud catalán, decía que el paciente, que ya se ha recuperado, no había tenido contacto con cerdos ni con granjas porcinas, lo que llevó a los expertos a concluir que se trataba de una transmisión del patógeno de persona a persona.

Esto hizo saltar las alarmas debido al potencial pandémico del virus de la gripe porcina si se recombina con un virus de la gripe humana, lo que podría ocurrir ⁠si un cerdo se infecta con ambos ⁠al mismo tiempo, añadía ⁠el artículo de El País.

La OMS no respondió inmediatamente a una solicitud ⁠de comentarios de Reuters.

En 2023, Países Bajos notificó a la OMS un caso confirmado de infección humana por el virus de la gripe porcina A(H1N1) en un adulto sin antecedentes de exposición profesional a animales.

En 2009, la pandemia de gripe porcina en humanos infectó a millones de personas. Fue causada por un virus que contenía material genético de virus que circulaban ⁠en cerdos, aves y humanos.