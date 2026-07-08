Gilda Lozoya Austin es vinculada a proceso por caso Agronitrogenados; audiencia definirá prisión preventiva

Gilda Susana Lozoya , hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue vinculada a proceso por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados y será hasta mañana jueves cuando la justicia federal resuelva si amerita imponer prisión preventiva justificada.

La jueza de control Nora Ileana García Peralta, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en Ciudad de México, dictó la medida durante la segunda audiencia en que compareció la imputada, presunta responsable de haber transferido a México 2.5 millones de dólares de origen ilícito.

Desde el pasado viernes, durante la primera audiencia, la mujer libró la prisión preventiva justificada y le fue concedida la libertad provisional; su situación jurídica podría cambiar mañana.

Las medidas cautelares dictadas a Gilda Susana hace cinco días incluye la portación de un localizador electrónico, entregar su pasaporte, presentarse cada 15 días ante las autoridades judiciales del orden federal y la prohibición de salir del país durante el proceso judicial.

Suspicaz, Alejandro Rojas Pruneda, abogado de la familia Lozoya, declaró a la prensa que la jueza García Peralta recibió una llamada telefónica durante la audiencia que habría cambiado su decisión de última hora.

“Nos llamó la atención que en plena resolución, que, además, dicho sea de paso, bueno, parecía que venía favorable, y de repente sonó una llamada y se ausentaron una hora por un tema técnico, sin que haya llegado ningún ingeniero a la sala a arreglar ese tema técnico, como sí pasó en algún otro momento", afirmó al finalizar la audiencia.

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