Felifer impulsa programa para facilitar herencias y donaciones y regularizar el patrimonio familiar

Con el propósito de apoyar la economía familiar y brindar certeza jurídica en los procesos de regularización patrimonial, el gobierno municipal de Querétaro, encabezado por el presidente Felipe Fernando Macías Olvera, implementó el Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial (PEF-TP) 2026.

Dicho programa contempla estímulos fiscales en el impuesto sobre traslado de dominio y en el impuesto predial, y de acuerdo con las autoridades, se busca destrabar trámites que en muchas ocasiones llevan años, así como apoyar a las familias con el tema del predial para que no sea una razón de peso para no actualizar la transmisión de bienes.

A dicho programa pueden acceder cónyuges, concubinos, ascendientes o descendientes en línea recta, sin límite de grado, que acrediten su carácter de donatarios o herederos y sean sujetos del pago del impuesto sobre traslado de dominio respecto de la propiedad de un inmueble, derivado de una donación entre vivos o de un procedimiento sucesorio testamentario o intestamentario.

Añadió que los beneficios del programa incluyen una reducción directa en el impuesto sobre traslado de dominio, con descuentos que van del 40 al 100 por ciento, de acuerdo con el valor del inmueble y previa presentación de la constancia de no adeudo para realizar el trámite. Además, contempla reducciones en recargos y beneficios en el pago del impuesto predial, aplicables únicamente a predios urbanos edificados.

Para realizar el trámite, los interesados podrán acudir a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas o descargar el formato y cargar la documentación correspondiente en la página https://traslanet.municipiodequeretaro.gob.mx/

El programa fue aprobado en sesión de cabildo y está vigente desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2026.