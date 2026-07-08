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OpenAI lanza GPT-Live: El modo de voz de ChatGPT que escucha y habla al mismo tiempo
OpenAI presentó estemiércoles GPT-Live, una nueva familia de modelos de voz capaces de escuchar y hablar simultáneamente en tiempo real.
OpenAI presentó estemiércoles GPT-Live, una nueva familia de modelos de voz capaces de escuchar y hablar simultáneamente en tiempo real.
La empresa emergente de IA, que se prepara para salir a bolsa, anunció que este miércoles pondrá a disposición de los usuarios de todo el mundo dos versiones de GPT-Live: GPT-Live-1 y GPT-Live-1 mini.
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¿Qué hay de nuevo?: A diferencia de los modelos de voz anteriores, GPT-Live puede escuchar y hablar al mismo tiempo. GPT-Live también cuenta con una arquitectura única que le permite delegar tareas y trabajos más profundos a otro modelo en segundo plano, como GPT-5.5, mientras conversa contigo.
En mayo, OpenAI presentó tres modelos de audio para su plataforma de desarrolladores, con el objetivo de que los agentes de software basados en la voz sean más coloquiales y capaces de realizar tareas en tiempo real.
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