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Tecnología

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OpenAI lanza GPT-Live: El modo de voz de ChatGPT que escucha y habla al mismo tiempo

⁠OpenAI presentó este⁠miércoles GPT-Live, una nueva familia de ‌modelos de ⁠voz capaces de ⁠escuchar y ‌hablar simultáneamente en ​tiempo real.

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Foto: AFPAFP

Reuters

⁠OpenAI presentó este⁠miércoles GPT-Live, una nueva familia de modelos de ⁠voz capaces de ⁠escuchar y hablar simultáneamente en tiempo real.

La empresa emergente de IA, que se prepara para salir a bolsa, anunció que este miércoles pondrá a disposición de los usuarios de todo el mundo dos versiones de GPT-Live: GPT-Live-1 y GPT-Live-1 mini.

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¿Qué hay de nuevo?: A diferencia de los modelos de voz anteriores, GPT-Live puede escuchar y hablar al mismo tiempo. GPT-Live también cuenta con una arquitectura única que le permite delegar tareas y trabajos más profundos a otro modelo en segundo plano, como GPT-5.5, mientras conversa contigo.

En mayo, OpenAI presentó tres modelos de audio para su plataforma de desarrolladores, ⁠con el ⁠objetivo de ⁠que los agentes de software basados ⁠en la voz sean más coloquiales y capaces de realizar tareas en tiempo real.

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