Sheinbaum recibe al presidente de Suiza para fortalecer comercio e inversiones entre ambos países

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este miércoles en Palacio Nacional al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, quien realiza una visita de Estado a México con el objetivo de fortalecer la relación económica y comercial entre ambas naciones, en el marco del 80 aniversario de sus relaciones diplomáticas.

El mandatario suizo arribó acompañado de su esposa, Caroline Merotto, y de una delegación de empresarios interesados en ampliar las oportunidades de inversión, comercio y cooperación económica con México. La ceremonia de bienvenida se llevó a cabo en el Patio Central de Palacio Nacional, donde ambos mandatarios encabezaron los honores oficiales y la interpretación de los himnos nacionales de México y Suiza.

Previo al encuentro, la presidenta Sheinbaum informó durante su conferencia matutina que la reunión estaría enfocada en temas económicos bilaterales y contemplaría un diálogo con representantes del sector empresarial suizo establecidos en México. Al término del encuentro, se prevé que ambos líderes ofrezcan un mensaje conjunto a los medios de comunicación.

La visita de Estado forma parte de las actividades conmemorativas por los 80 años de relaciones diplomáticas entre México y Suiza, un aniversario que, de acuerdo con la Embajada de Suiza en México, refleja ocho décadas de cooperación y compromiso con la prosperidad compartida.

Agenda económica y de inversión

La agenda entre ambos gobiernos contempla el fortalecimiento de los vínculos comerciales, el impulso a la inversión, la innovación y la cooperación en sectores estratégicos. México y Suiza mantienen una relación económica respaldada por el Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), lo que ha permitido consolidar el intercambio comercial y la presencia de empresas suizas en territorio mexicano.

Con este encuentro, el Gobierno de México busca ampliar la llegada de capital suizo, fortalecer la confianza entre inversionistas y profundizar la colaboración en áreas de desarrollo económico, educación e investigación.

La reunión entre Claudia Sheinbaum y Guy Parmelin sigue en desarrollo en Palacio Nacional. Ambos mandatarios mantienen un diálogo centrado en el fortalecimiento de la relación bilateral, la promoción de nuevas inversiones y la ampliación de la cooperación económica entre México y Suiza.