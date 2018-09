El compromiso laboral de un colaborador con la empresa es un término relacionado con la afectividad. El empleado cumple con las tareas que le delegan porque desea hacerlo, no porque sea una orden, precisa Jorge Iván Marroquín, secretario académico del Colegio de Abogados del Valle de México al finalizar su ponencia Cómo se logra el compromiso laboral en el Foro IDC Rumbo al nuevo sexenio.

Marroquín considera que las tres quejas más recurrentes de los colaboradores con respecto a su trabajo están relacionadas con carencias: sus jefes no los escuchan, no se respeta el reglamento de trabajo y no hay salario emocional. Cuando estos tres carencias son atendidas, el capital humano asume un compromiso con su papel y con la organización donde trabaja.

“Un colaborador que está comprometido con su trabajo genera un ambiente sano: se pone la camiseta. No se la pasa hablando. Asume responsabilidades y su trabajo es bueno. Además, contagia a sus compañeros para que hagan bien sus tareas. Sabe trabajar en equipo y hace suyos los objetivos de la empresa”, describe Jorge Iván Marroquín en entrevista con Factor Capital Humano.

Las empresas pueden promover un mayor involucramiento de sus colaboradores aplicando esquemas de trabajo por objetivos y no por horarios . “Cuando no hay compromiso, la productividad del colaborador baja. No se cumplen los objetivos”, apunta el abogado.

“Es necesario que las empresas generen espacios de comunicación entre jefes y colaboradores para conocer los problemas y darles una solución inmediata. Pero también para escuchar las propuestas de los empleados y con esto se crea un sentido de utilidad para el capital humano”, asegura.

La consultora Aon Hewwit estima que en América Latina un 75 por ciento del capital humano está comprometido con la empresa, expuso el integrante del Colegio de Abogados del Valle de México durante su ponencia.

Compromiso el primer mes

“Un trabajador mexicano desarrolla un compromiso con la empresa en el primer mes. Después observan detalles en el trabajo que no les gustan o detectan cosas que pueden mejorar al interior de la compañía. El trabajador mexicano entra comprometido, pero no crece porque la empresa no colabora con ello. De las empresas depende generar las vías adecuadas para que ese compromiso dure más del mes”, dice Iván Marroquín.

El liderazgo juega un papel importante en el desarrollo del compromiso laboral. El abogado considera que los empleados se comprometen con la empresa cuando encuentran líderes que se involucran en el trabajo y asumen la responsabilidad de los proyectos, aunque estos tengan malos resultados.

Un empleado comprometido puede dar un ‘extra’ a la empresa. Pero cuando ese ‘plus’ implica que trabaje con frecuencia más horas de las establecidas por órdenes del jefe, se puede entrar en un abuso. La forma de evitarlo es retribuyéndole al colaborador económicamente ese tiempo adicional que invirtió en el trabajo o bien, compensándolo con permisos extras, explica Marroquín.