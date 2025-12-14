Knicks vs Spurs en la final por la NBA Cup 2025

La final de la tercera edición de la NBA Cup ya está servida y llega con los San Antonio Spurs y New York Knicks. Los Knicks llegaron liderados por Jalen Brunson con la posibilidad de pelear por un título que la franquicia no celebra desde 1973. New York derrotó previamente 120-132 a Orlando Magic en la semifinal del Este.

La NBA Cup es un torneo de mitad de temporada que surgió en la campaña 2023-24, teniendo como primer campeón a Los Ángeles Lakers, mientras que en la 2024-25, Milwaukee Bucks se quedó con el título. Cada jugador del equipo ganador recibirá 477,840 dólares, después de que se dispute la final.

La final pondrá a prueba a dos grandes estrellas: Jalen Brunson de los Knicks y Victor Wembanyama de Spurs. San Antonio obtuvo su pase al vencer a los Thunder por 111-109, poniendo fin a su racha de 16 victorias consecutivas y evitando que ganaran la Copa de la NBA después del Campeonato.

Los Spurs, con un balance de 18-7, se convirtieron en el segundo equipo en vencer al Oklahoma City Thunder en 26 partidos esta temporada.

El regreso de Wemby a la cancha tras un mes de ausencia por una distensión en la pantorrilla no decepcionó. Saliendo desde el banquillo por primera vez en su carrera (130 partidos), los 22 puntos, nueve rebotes y dos tapones de Wembanyama en 21 minutos son solo el comienzo de su impacto.

La final entre Knicks y Spurs remite al encuentro de las Finales de la NBA de 1999, cuando San Antonio de la Conferencia Oeste se enfrentó a New York de la Conferencia Este por el título.

En caso de una victoria de Nueva York, le da la oportunidad de demostrar que puede competir por un título de la NBA.

Los Knicks aún no se han enfrentado a un equipo del top 5 del Oeste esta temporada y lo harán cuando se enfrenten a los Spurs.

El enfrentamiento, aunque no se acerca a la importancia de las Finales de la NBA, dará una idea de si uno de los dos mejores equipos del Este puede competir con cualquiera de los cinco mejores equipos del Oeste.