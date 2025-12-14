En la UE gravarán paquetes pequeños

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) acordaron el viernes imponer un arancel de tres euros a las importaciones de bajo valor al bloque a partir de julio del 2026 para ayudar a hacer frente a la avalancha de pequeños paquetes pedidos a través de empresas como Shein y Temu.

El año pasado, entraron en la UE 4,600 millones de pequeños paquetes minoristas, más de 145 por segundo, de los cuales 91% procedía de China, y se espera que su número siga aumentando.

A partir de tres euros, la nueva tasa se aplicará una vez por artículo en los casos en que los paquetes contengan productos diferentes, pero solo una vez si contienen varios artículos iguales, según ha declarado a la AFP un portavoz del Consejo Europeo.

La medida se produce un mes después de que la UE acordara eliminar la exención de derechos de aduana para los paquetes de menos de 150 euros importados directamente a los consumidores del bloque de 27 países, en muchos casos a través de plataformas fundadas en China.

Se informó que el impuesto se introducirá de forma temporal a partir del 1 de julio y se mantendrá hasta que el bloque pueda acordar una solución permanente para gravar dichas importaciones.