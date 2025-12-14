Vinculan a proceso a César Duarte por el delito de lavado de dinero

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez fue vinculado a proceso; imputado por el delito de lavado de dinero y ratificada la prisión preventiva oficiosa en su contra, seguirá preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mejor conocido como Penal del Altiplano.

La jueza federal María Jazmín Ambriz López, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, que vence el próximo 9 de junio.

En dicho lapso, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como el equipo de abogados del exmandatario estatal harán acopio de las pruebas a presentar en el juicio penal.De acuerdo con la imputación de la FGR, el gobierno de Chihuahua, encabezado por Duarte Jáquez, transfirió entre junio de 2011 y noviembre de 2014, 96.6 millones de pesos a dos empresas en las que el gobernador fungía como accionista mayoritario: Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom).

De dicho monto, el ministerio público federal asegura que al menos 73.9 millones de pesos (76% del total) fueron desviados mediante la dispersión del dinero a personas y empresas a través del sistema financiero mexicano.

La FGR sostiene la acusación en contra del exgobernador chihuahuense por su presunta intervención en “un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales’’.

Duarte Jáquez cumple hoy una semana preso en el Penal del Altiplano, tras haberse ejecutado la orden de captura en su contra, librada desde el 16 de mayo de 2024 por un juez de control.

Inmediatamente después de su captura en Chihuahua capital por Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la autoridad ministerial federal informó que desde el 4 de octubre de 2024 tramitó ante el Gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesar a Duarte Jáquez por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, pero que ésta fue concedida hasta el pasado 4 de diciembre.

“César 'N' había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua’’, informó la FGR.

El presunto responsable de la comisión del delito de lavado de dinero gobernó Chihuahua postulado por el PRI, partido que lo expulsó oficialmente como su militante desde el 31 de enero de 2019 por las acusaciones de corrupción que pesaban en su contra desde dos años antes.

