Oro toca pico de siete semanas por demanda de refugio

El oro tocó el viernes su nivel más alto en siete semanas, impulsado por la debilidad del dólar, las expectativas de recortes de las tasas de interés y una demanda de activos de refugio provocada por las turbulencias geopolíticas, mientras que la plata alcanzó otro máximo histórico.

El oro al contado ganó 0.6% a 4,308.43 dólares por onza tras haber subido antes 1% a su nivel más alto desde el 21 de octubre. En la semana registró un avance del 2.7 por ciento.

Los futuros del oro en Estados Unidos, en tanto, subieron 1.5% a 4,376.60 dólares.

La plata al contado subió 0.8% a 63.03 dólares la onza tras alcanzar un récord de 64.64 dólares la onza. El metal subió 6.9% en la semana.

“La fuerte subida de la plata ha provocado un movimiento similar en el oro”, dijo Jim Wyckoff, analista sénior de Kitco Metals.

La plata se ha disparado 118% este año, impulsada por la reducción de los inventarios, la sostenida demanda industrial y su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos.

“"El aumento del precio se ha vuelto excesivo, lo que llama a la cautela. A más largo plazo, las perspectivas fundamentales para la plata siguen siendo positivas”, debido al aumento previsto de la demanda industrial, señaló CMZ en una nota.

El miércoles, la Reserva Federal recortó la tasa 25 puntos básicos por tercera vez este año, pero se mostró prudente en cuanto a nuevas rebajas.

Los inversionistas prevén dos bajas de tasas en 2026 y el informe de nóminas no agrícolas de la semana que viene podría dar más pistas sobre la futura política de la entidad. Los activos que no devengan intereses, como el oro, tienden a beneficiarse en un entorno de tipos bajos.

En el frente geopolítico, Washington se prepara para interceptar más buques que transportan crudo venezolano tras el apresamiento de un petrolero esta semana.

Cobre cerca del máximo

El cobre se hundió más de 3% el viernes tras alcanzar un máximo histórico cercano a los 12,000 dólares por tonelada más temprano en la sesión, debido al renovado temor al estallido de la burbuja de la inteligencia artificial, que provocó una liquidación de activos de mayor riesgo.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdió 3.5% a 11,451.50 dólares la tonelada, tras haber tocado un récord de 11,952 dólares más temprano en la sesión, a corta distancia del nivel psicológico de 12,000 dólares.

El metal, muy utilizado en la energía, la construcción y la industria manufacturera, cerró la semana con una baja del 0.7% tras dos alzas semanales seguidas.

Los operadores atribuyeron el repentino desplome del viernes al nerviosismo por la caída de las acciones tecnológicas.