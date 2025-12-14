Presupuesto 2026 de Cultura pone énfasis en programas de INAH e INBAL

Finalmente se publicó el desglose del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 (PEF 2026) y con él, para el caso del Ramo 48, Cultura, la distribución definitiva de un total de recursos públicos por 15,082 millones 889 mil 146 pesos, cifra que en números reales –es decir, considerando la variación del valor del dinero por efectos de inflación– se queda un 4.6% por debajo del monto destinado para el ejercicio del año que agoniza.

El pasado 6 de noviembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó a través de una reserva en lo particular la designación adicional al presupuesto del Ramo 48. Esta adición fue de 1,985 millones de pesos, mismos que, de acuerdo con la reserva presentada por la presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, diputada Alma Lidia de la Vega, se destinarían a programas presupuestales específicos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

Con la distribución presupuestal publicada el fin de semana, es posible conocer con mayor certeza las proporciones para cada dependencia y los programas específicos que se beneficiaron con los aumentos venidos del agregado presupuestal.

Foco en la atención del patrimonio

Para el INAH se destinará un adicional de 938 millones de pesos que, en total, para 2026, suman una asignación de 5,551 millones 415 mil 060 pesos, lo que, en números reales, corresponde un descenso de 10 puntos porcentuales frente al presupuesto asignado para 2025.

No obstante, el programa presupuestal beneficiado positivamente, el que se quedará con la redistribución destinada para el INAH, será el denominado E063 Servicios de protección y conservación del patrimonio cultural, que recibirá esos 938 millones de pesos adicionales, los cuales sumarán un total de 3,461 millones 219 mil 339 pesos para este cometido. Esto representa un incremento de 23 puntos porcentuales frente al presupuesto destinado en 2025.

Cabe destacar que en octubre pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de su Segunda Entrega de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, señaló deficiencias en los procesos de inventariado y catalogación en más del 90% de los bienes culturales reportados por el INAH, por lo que se infiere necesaria una renovación de los protocolos de inventario y catalogación de bienes. Y quizás éste sea uno de los puntos en los que se concentrará una parte del incremento presupuestal para el INAH.

INBAL, por la educación

Por su parte, el INBAL recibirá un total de 4,928 millones 530 mil 411 pesos, lo que significa un ligero descenso, de casi cuatro puntos porcentuales, en términos reales, frente a los números de 2025, pero un significativo incremento de 985 millones 500 mil pesos que serán destinados completamente para el programa presupuestario E066 Servicios educativos culturales y artísticos, el cual sumará un total de 2,798.3 millones de pesos.

Dicha cifra también es un incremento positivo para este programa dentro del INBAL, dado que en 2025 el monto fue de poco más de 1,742 millones. En otras palabras, el incremento interanual para el programa educativo del Instituto será de 53 puntos porcentuales.

Este enfoque monetario responde a la visión del gobierno federal de reforzar los programas dentro de las estructuras e instituciones de educación administradas por Cultura federal y también la vinculación de esta dependencia con las instituciones de educación básica.

Cabe recordar que durante su participación en la cumbre de ministros de cultura Mondiacult 2025, en septiembre pasado en Barcelona, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, adelantó que para el 2026 se realizaría “una inversión sin precedentes en educación artística”.

Escuelas de educación artística INBAL

Imcine también crece

Finalmente, para el caso del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) también hay un incremento destacable, prácticamente de 19 puntos porcentuales frente a la disposición presupuestal de 2025.

Particularmente, el programa presupuestario beneficiado del Imcine será el E064 Servicios cinematográficos, que recibirá 62 millones adicionales para sumar un total de 165 millones 126 mil 896 pesos, lo que representa un incremento de 63 puntos porcentuales frente al presupuesto destinado para este programa en 2025.

Ramo 48, Cultura

Presupuestos para 2026

Total: 15,082’889,146 pesos

INAH: 5,551’415,060 pesos

Programa con modificaciones:

* E63 Servicios de protección y conservación del patrimonio cultural:

Total: 3,461’219,339 pesos (+23% vs. 2025)

INBAL: 4,928’530,411 pesos

Programa con modificaciones:

* E66 Servicios educativos culturales y artísticos

Total: 2,798’308,678 pesos (+53% vs. 2025)

Imcine: 391’441,300 pesos

Programa con modificaciones:

* E064 Servicios cinematográficos

Total: 165’126,896 pesos (+63% vs. 2025)

Presupuesto para Cultura, sin incremento en 2026