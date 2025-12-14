Dos miembros disidentes de la Fed citan el riesgo de inflación en sus votos

Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) que votaron en contra de la reducción de tasas de interés del banco central estadounidense la semana pasada dijeron el viernes que les preocupa que la inflación siga siendo demasiado alta como para justificar un recorte, sobre todo dada la falta de datos oficiales recientes sobre el ritmo de aumento de los precios.

Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, declaró en un comunicado que se opuso al recorte de un cuarto de punto porcentual porque considera que es mejor esperar a disponer de más datos sobre la inflación y la situación del mercado laboral antes de reducir los costos de los préstamos, sobre todo teniendo en cuenta la gran preocupación que siguen expresando las empresas y los consumidores por el aumento de precios.

Esperar hasta principios del próximo año para recortar las tasas, dijo Goolsbee, habría dado a los responsables políticos la ventaja de disponer de datos gubernamentales actualizados, con informes clave que se publicarán la próxima semana, al tiempo que supondría un riesgo adicional mínimo para un mercado laboral que parece estar “enfriándose solo moderadamente”.

“Debimos haber esperado a obtener más datos, especialmente sobre la inflación”, afirmó Goolsbee, quien emitió uno de los tres votos en contra en la votación de nueve a tres de la Fed para recortar su tasa de interés de referencia al rango de 3.50-3.75% al final de una reunión de política monetaria de dos días.

Los datos clave del gobierno sobre el mercado laboral y la inflación siguen sin estar disponibles tras el cierre del gobierno federal durante 43 días en octubre y noviembre.

Jeffrey Schmid, presidente de la Fed de Kansas City, también se mostró en desacuerdo el miércoles pasado y se pronunció a favor de mantener sin cambios la tasa de interés oficial, mientras que el gobernador de la Fed, Stephen Miran, volvió a abogar por un recorte mayor, de medio punto porcentual.

La votación a favor del recorte de tasas se produjo junto con cambios en la declaración de política monetaria del banco central y comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, que apuntaban a una probable pausa en los recortes de tasas, ahora que la tasa de interés oficial se encontraba al menos cerca de la neutralidad.