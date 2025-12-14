Fibra Inn reporta menores ingresos

Fibra Inn, un fideicomiso hotelero especializado en servir a viajeros de negocios, reportó una caída de sus ingresos y su ocupación durante noviembre, un mes en el que operó 32 hoteles.

La empresa dijo que sus ingresos por hospedaje alcanzaron 203.1 millones de pesos (11.3 millones de dólares), o 7% menos que lo reportado en noviembre de 2024. La tarifa de ocupación promedio fue de 1,936.8 pesos el mes pasado, lo que estuvo 1.4% por arriba de lo reportado el año previo.

La tasa de ocupación de Fibra Inn en el penúltimo mes del año fue de 63%, un descenso anual de 4.4 puntos porcentuales, en tanto que el RevPar (ingreso por habitación disponible) bajó 5.2% para ubicarse en 1,220.5 pesos.

Los motivos de esta caída en sus principales indicadores no fueron detallados, aunque es probable que resintiera un efecto estacional por la temporada de descuentos conocida como el Buen Fin.

La aseguradora Peña Verde dijo que sus accionistas aprobaron incrementar en 23 veces el monto que destinará para la recompra de acciones propias durante el ejercicio fiscal 2026.

La empresa dijo que el monto de su fondo de recompra para el próximo año subirá 440,000 millones de pesos para alcanzar un total de 460,000 millones (25,498,891 millones de dólares), de acuerdo con lo aprobado por la asamblea celebrada el 11 de diciembre de este año.

Peña Verde agregó que será su consejo de administración de la quien determine, de tiempo en tiempo, los detalles específicos de las adquisiciones de acciones propias.

Viva Aerobus, la segunda mayor aerolínea de bajo costo en México, elevó en 4.8% su tráfico de pasajeros en noviembre, con lo que extendió su racha de crecimientos en el tráfico que inició en febrero de 2021.

El dato también fue el menor avance para un mes de noviembre desde 2020, cuando las aerolíneas sufrían los efectos de las medidas ordenadas por los gobiernos a nivel mundial para contener la pandemia del Covid-19.

La compañía dijo que el crecimiento del tráfico en el penúltimo mes del año es un reflejo de la resiliencia del mercado doméstico, a pesar del entorno operativo desafiante por los problemas de disponibilidad de motores.

El tráfico doméstico de Viva Aerobus fue 5.9% superior respecto al del penúltimo mes del año anterior, en tanto que el número de viajeros internacionales que utilizaron sus servicios bajó 3.4% frente a lo registrado el año previo.

NVIDIA comunicó a sus clientes chinos que está evaluando aumentar la capacidad de producción de sus potentes chips de inteligencia artificial H200 después de que los pedidos superaran su nivel de producción actual, según dos fuentes informadas al respecto.

Esto se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera la semana pasada que el Gobierno estadounidense permitiría a NVIDIA exportar procesadores H200, sus segundos chips de IA más rápidos, a China y cobrar una tasa del 25% sobre dichas ventas.

La demanda del chip por parte de las empresas chinas es tan fuerte que NVIDIA se inclina por añadir nueva capacidad, dijo una de las fuentes. Las fuentes declinaron dar su nombre, ya que las conversaciones son privadas.

