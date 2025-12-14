México confía en tener vuelos del AIFA a EU antes del Mundial

El titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, aseguró que las conversaciones con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) con relación al tema de salida de operaciones de carga del AICM y reducción de operaciones en servicio de pasajeros siguen un buen curso y que en los siguientes días la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Tania Carro, irá a ese país a otra reunión.

Sin adelantar una fecha, prevé que haya una solución antes del Mundial de fútbol y se puedan quitar las restricciones para nuevas rutas de aerolíneas nacionales que partan desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Consideró que los representantes de EU no han planteado que otros aeropuertos se puedan sumar a la lista.

En reunión con medios el viernes reciente, el funcionario recordó que ya se han devuelto slots a aerolíneas de pasajeros (seis, aunque no ofreció mayores detalles), lo que ayuda a resolver el diferendo, y que las operaciones de carga, sobre todo de líneas aéreas norteamericanas, han crecido en el AIFA durante los últimos meses.

“Tal vez lo que no se percibía o ellos no tenían clara esta visión de que se debe de fortalecer todo el sistema aeroportuario metropolitano y que eso es nuestra obligación como gobierno de México y que sobre eso debemos de construir y trabajar”, comentó.

Lo anterior, en línea con lo que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum para mejorar los servicios aéreos en el centro del país.

“Se debe tener una visión integral de aeropuertos, pero de servicio regional, o sea, la Ciudad de México con Toluca, el AICM y el AIFA. Que quede claro que son los tres los que tienen que estar apoyándose”, agregó.

Además, manifestó que una de las peticiones que hicieron durante las reuniones los representantes del DOT es que la asignación de slots (horarios de despegue y aterrizaje) esté a cargo de un “tercero”, en beneficio de la transparencia.

En respuesta, se les dijo que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) publicó ya una actualización de las Bases generales para su asignación en aeropuertos saturados (el único con esa característica es el AICM) que incorpora medidas para mejorar la puntualidad de los vuelos, reducir cancelaciones y minimizar demoras, porque con horarios asignados de forma consolidada y trazable, se favorece una mayor conectividad aérea y se amplía la oferta de vuelos disponibles.

Trenes en enero

En su conversación, Jesús Esteva también refirió que en enero entrarán en operación el tramo restante (en la Ciudad de México) del tren de pasajeros México-Toluca y el ramal de la estación Lechería (del Tren Suburbano) al AIFA porque ya están en periodo de pruebas.

Incluso, dijo que un día antes tuvo una reunión con la presidenta de México donde hicieron una revisión de los avances.

Sobre los retrasos en ambos proyectos, señaló: Las dos obras tuvieron temas sociales… los gobiernos de la cuarta transformación no llegan y reprimen. Siempre hay diálogo. Y eso nos llevó a que, en ocasiones, en el del tren a Toluca, pues tuviéramos periodos largos donde no podíamos intervenir ciertas zonas.