Hassett, favorito para presidir la Fed, promete independencia respecto a Trump

Kevin Hassett, asesor económico del presidente estadounidense, Donald Trump, y su favorito para dirigir la Reserva Federal (Fed), dijo ayer 14 de diciembre, que la misión del banco central de Estados Unidos es demostrar independencia, pero que la opinión del Presidente “importa”.

Como asesor principal del Presidente, “hablo con él de casi todo casi todos los días”, dijo Hassett durante una aparición en el programa Face the Nation de la CBS.

“Sin duda, he hablado sobre política monetaria”, mencionó cuando se le preguntó si consultaría con frecuencia al Presidente si es elegido para sustituir a Jerome Powell, cuyo mandato como presidente de la Fed termina en mayo.

“Creo que él (Trump) tiene opiniones muy firmes y bien fundadas sobre lo que debemos hacer. Pero, al fin y al cabo, la función de la Fed es ser independiente”, afirmó Hassett.

Y cuando se le preguntó si la voz del Presidente tendría “el mismo peso” que la de los miembros con derecho a voto de la Junta de Gobernadores de la Fed, Hassett respondió: “No, no... él no tendría ningún peso. Sólo importa su opinión si es buena, ya sabes, si se basa en datos”.

Trump se inclina por dos

Trump dijo el viernes que ha reducido su búsqueda de un nuevo Presidente de la Fed a dos personas y que, como mínimo, se le debería consultar sobre las decisiones relativas a las tasas de interés, lo que supondría un hecho inusual.

Trump afirmó que se inclina por el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, o por Hassett para dirigir la Fed el próximo año.

“Creo que tienes a Kevin y Kevin. Ambos son... Creo que los dos Kevins son geniales”, dijo Trump en una entrevista con el Wall Street Journal en el Despacho Oval.

Trump considera que el próximo presidente de la Fed debería consultarle sobre dónde fijar las tasas de interés, según informó el WSJ. Los Presidentes suelen dejar la decisión sobre réditos en manos de la Fed.

“Normalmente, eso ya no se hace. Antes se hacía de forma rutinaria. Debería hacerse”, dijo Trump. “Eso no significa que creo que deba hacer exactamente lo que le digamos. Pero sin duda somos... Yo soy una voz inteligente y se me debería escuchar”.

Por su parte, el máximo responsable de J.P. Morgan, Jamie Dimon, ha manifestado su apoyo a Warsh como próximo presidente de la Fed.