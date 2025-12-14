Isaac del Toro gana su lugar en el Tour de France 2026

Isaac del Toro tiene en el 2026 otra puerta enorme que cruzar. El ciclista mexicano debutará en el Tour de Francia, donde apoyará a Tadej Pogačar en su intento de ganar su quinto título, que de lograrlo, se volvería el máximo ganador de la competición.

‘Torito’ consiguió este año el subcampeonato en el Giro de Italia, en su debut y en su primer año corriendo para el UAE Team Emirates-XRG, que se volvió el equipo más ganador en la temporada con 95 victorias. Esto también los coloca como el equipo más laureado de la historia moderna.

“La idea es estar siempre con él (Pogacar). Parte del trabajo es aprender lo más rápido posible. Intento comprender mejor la carrera y aprender cómo funcionan estas carreras para el futuro. Creo que es bueno para mí”, dijo en una conferencia de prensa en el campamento del equipo en diciembre.

En octubre pasado, Isaac se coronó como campeón nacional de ciclismo de ruta en México, realizado en Ensenada, Baja California, ganando tanto la prueba de ruta como la contrarreloj. En esta competencia comentó: “Siempre quise estar ahí (Tour de Francia). De niño era un sueño, y ahora es parte del plan. Quiero estar ahí arriba con los chicos y estar a ese nivel. Es realmente especial [vestir la camiseta de campeón mexicano en el Tour]. Era un objetivo que tenía de niño, y ahora tener la bandera es increíble. Es algo de lo que estoy muy orgulloso”.

Del Toro comenzará su temporada 2026 debutando en el UAE Tour antes de unirse a Pogačar por primera vez en la Strade Bianche. Continuará corriendo la Tirreno-Adriático y de nuevo ayudará al esloveno en su intento de ganar la Milán-San Remo. Después, Del Toro correrá la Itzulia Basque Country y el Tour de Auvernia - Ródano-Alpes (antes Dauphiné) antes de correr el Tour.

A sus 22 años ha cosechado un total de 18 victorias, a solo dos de su compañero de equipo, el esloveno y doble campeón del mundo Pogacar.

Programa primer semestre del 2026

FECHA/ COMPETENCIA

2026-02-16 UAE Tour

2026-03-07 Strade Bianche

2026-03-09 Tirreno-Adriatico

2026-03-21 Milano-Sanremo

2026-04-06 Itzulia Basque Country

2026-06-07 Tour Auvergne - Rhône-Alpes

2026-07-04 Tour de France