¿Vas a gastar en el Mundial 2026? Profeco comparte consejos para cuidar tu dinero

A unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una serie de recomendaciones para que la pasión por el futbol no termine convirtiéndose en un problema para las finanzas personales.

La dependencia federal exhortó a practicar un consumo responsable durante la justa deportiva, especialmente ante el aumento de gastos que suelen acompañar este tipo de eventos, como la compra de artículos alusivos al Mundial, boletos para los partidos, así como consumos en restaurantes, bares o cines para seguir los encuentros.

De acuerdo con la Profeco, una de las principales recomendaciones es evitar las compras por impulso y establecer previamente un presupuesto destinado a los gastos relacionados con el torneo. La intención es que la emoción del evento no genere desembolsos que afecten la economía familiar.

Comparar precios antes de comprar

La Procuraduría también sugirió revisar distintas opciones antes de realizar cualquier compra, comparando precios, formas de pago y calidad de los productos.

Para ello, recordó que las personas pueden consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios, que permite verificar y comparar el costo de diversos artículos en establecimientos comerciales, con el objetivo de encontrar las mejores opciones disponibles en el mercado. Cuidado con las tarjetas de crédito

Otro de los puntos que destacó la dependencia es el uso responsable del crédito. La Profeco recordó que una tarjeta de crédito no representa dinero adicional, sino un instrumento financiero cuyo uso puede generar costos a través de intereses.

En ese sentido, recomendó analizar cuidadosamente cualquier compra realizada con crédito y considerar la capacidad de pago antes de comprometerse con nuevas deudas.

Meses sin intereses también requieren planeación

Aunque las promociones de meses sin intereses suelen ser atractivas para los consumidores, la Procuraduría advirtió que las mensualidades pueden parecer pequeñas de manera individual, pero al acumularse representan una cantidad significativa dentro del presupuesto.

Por ello, recomendó llevar un control de los compromisos adquiridos y cumplir puntualmente con cada pago para evitar cargos adicionales o el cobro de intereses.

Profeco habilita canal para quejas relacionadas con el Mundial

Ante el incremento esperado en las actividades comerciales vinculadas con la Copa del Mundo, la Profeco informó que cuenta con un canal específico para recibir denuncias y quejas relacionadas con el Mundial 2026.

Las personas consumidoras pueden enviar sus reportes al correo denunciasmundial@profeco.gob.mx. Asimismo, la institución mantiene disponibles los teléfonos del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722 para orientación y atención.

También ofrece apoyo a través de sus redes sociales oficiales y de los correos electrónicos destinados a asesorías, denuncias de consumo y publicidad engañosa.

Con estas medidas, la Procuraduría busca que los aficionados disfruten la fiesta mundialista sin comprometer su estabilidad financiera y puedan tomar decisiones de compra informadas durante uno de los eventos deportivos más importantes del año.