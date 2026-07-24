Petroleras migran a nuevos contratos en Venezuela

El Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela ha comunicado a los socios de la petrolera estatal PDVSA que planea mantener el plazo del 28 de julio, establecido para migrar los contratos de petróleo y gas a un nuevo marco legal aprobado en enero, instando a los ejecutivos a finalizar la negociación de los términos, según tres fuentes cercanas a las conversaciones.

El proceso de migración involucra a cerca de dos docenas de empresas extranjeras y locales, incluidas la estadounidense Chevron, la española Repsol y la italiana Eni; la mayoría de ellas tiene más de un proyecto en asociación o bajo contrato con Pdvsa.

Las negociaciones se han acelerado en los últimos días con la llegada de ejecutivos extranjeros a Caracas para discutir la extensa lista de documentos requeridos para la firma, tras los sismos gemelos del mes pasado que causaron retrasos y dejaron fuera de servicio el principal aeropuerto del país, señalaron las fuentes.

Dado que no tienen que migrar contratos preexistentes, las empresas que buscan iniciar operaciones en Venezuela por primera vez, principalmente exploradoras extranjeras y poco conocidas, no tienen un plazo para negociar y acordar los términos tras acuerdos preliminares firmados a inicios de 2026. El Ministerio de Hidrocarburos no respondió a una solicitud de comentarios.