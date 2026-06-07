De vikingos a mariachis: las campañas con las que los estados dan la bienvenida al Mundial 2026 

A unos días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, la competencia ya comenzó fuera de las canchas. Los gobiernos estatales que recibirán selecciones nacionales han convertido las redes sociales en una vitrina para mostrar su hospitalidad, promover sus atractivos turísticos y conectar con las aficiones internacionales que llegarán al país.

México alberga siete campamentos base oficiales (entre estos incluido el de la Selección Mexicana) para el torneo y varias entidades han aprovechado la ocasión para lanzar campañas digitales dirigidas a los equipos que eligieron sus ciudades como centro de operaciones. Desde producciones inspiradas en la cultura de los países visitantes hasta recibimientos con mariachi y mensajes personalizados, las autoridades buscan posicionar a sus estados ante una audiencia global.

Nuevo León apuesta por la narrativa cinematográfica

Si hay una entidad que Nuevo León ha llevado las bienvenidas a otro nivel es Nuevo León. Bajo la campaña "El Mundial más Norteño", el estado ha difundido videos especiales para algunas de las selecciones que tendrán actividad en Monterrey durante la fase de grupos y para la selección de Túnez, que estableció su campamento base en la entidad.

Uno de los materiales que más llamó la atención fue el dedicado a Suecia, en el que personajes inspirados en la cultura vikinga recorren algunos de los sitios más representativos de Monterrey. La producción busca tender puentes entre la identidad nórdica y la cultura regiomontana utilizando, aparentemente, inteligencia artificial.

La estrategia forma parte de los esfuerzos del gobierno estatal para posicionar a Monterrey como una de las principales sedes del Mundial y mostrar la oferta turística, cultural y gastronómica de la región.

Japón también tuvo su propia bienvenida norteña

La selección de Japón recibió una atención especial por parte de las autoridades de Nuevo León. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey, los llamados "Samuráis Azules" fueron recibidos por el gobernador Samuel García, funcionarios estatales, la mascota oficial del estado y un grupo norteño que amenizó la bienvenida. Como parte del recibimiento, los jugadores recibieron sombreros típicos de la región y participaron en fotografías difundidas posteriormente en redes sociales oficiales.

La estancia japonesa en Monterrey también generó conversación debido a los cambios de sede que realizó el equipo para sus prácticas.

Inicialmente tenía previsto entrenar en el Centro de Entrenamiento Tigres (CET), pero la delegación solicitó modificaciones por las condiciones de algunas canchas, por lo que realizó sesiones en distintos espacios, incluido El Barrial, antes de regresar nuevamente al CET.

Hidalgo recibe a Sudáfrica con mariachis y tradiciones mexicanas

En Pachuca, la bienvenida tomó un tono más tradicional. Hidalgo se convirtió en la casa de la selección de Sudáfrica, cuyos jugadores fueron recibidos hace unos días con mariachis, música mexicana y mensajes de hospitalidad difundidos por dependencias estatales a través de redes sociales.

Las publicaciones compartidas por autoridades locales dan la bienvenida los Bafana Bafana a su concentración mundialista, bajo la campaña "La Cancha es de Todos".

La bienvenida no quedó únicamente en manos de las autoridades. El Club Pachuca también se sumó a la recepción con un video especial dedicado a los Bafana Bafana. alberga la concentración del combinado sudafricano.

Jalisco presume cultura, futbol y hospitalidad internacional

Jalisco también ha aprovechado las plataformas digitales para dar la bienvenida a las selecciones que eligieron la zona metropolitana de Guadalajara como campamento base. Colombia y Corea del Sur tendrán su centro de operaciones en Zapopan, donde entrenarán durante gran parte de la fase inicial del torneo.

A través de videos y publicaciones institucionales, autoridades estatales y municipales han resaltado la tradición futbolera de la entidad, así como sus principales atractivos turísticos y culturales. En varios de los contenidos difundidos destacan elementos representativos de la identidad jalisciense, como el mariachi, la gastronomía local y algunos de los paisajes más emblemáticos del estado.

Más allá de los estadios y los partidos, las redes sociales se han convertido en un terreno clave para la promoción de las ciudades sede y de los estados que albergan campamentos base. A través de videos, campañas digitales y mensajes personalizados, las autoridades buscan que la experiencia mundialista comience mucho antes del silbatato inicial.