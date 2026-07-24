De la Espriella rechaza reforma tributaria de Gustavo Petro

Luego de que se conoció el paquete tributario que contiene el quinto intento de reforma tributaria del presidente de Colombia Gustavo Petro, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella rechazó la propuesta y aseguró que busca trasladar a los colombianos los efectos del manejo irresponsable que la administración actual hizo sobre los recursos públicos.

"El gobierno electo rechaza la intención del gobierno saliente de promover una nueva reforma tributaria para trasladarles a los colombianos el costo de cuatro años de desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos", explicó.

A su vez, la administración entrante calificó como "inaceptable" el hecho de que los ciudadanos, emprendedores y sectores productivos tengan que asumir las consecuencias de las decisiones del gabinete de Petro, al que señaló de haber conducir al país a un estado de "deterioro sin precedentes".

Argumentó que la crisis fiscal nació en una serie de decisiones gubernamentales que pusieron en juego la estabilidad económica del país y que ahora se pretende resolver con la imposición de una nueva carga tributaria que "constituye una falta de respeto con millones de ciudadanos que ya soportan el impacto de la desaceleración económica, el aumento del costo de vida y la incertidumbre generada durante los últimos meses".

Por esta razón, el gobierno electo recalcó que le apostará a una propuesta económica orientada a la disciplina fiscal, "la eficiencia del gasto público y el crecimiento", basada en una administración responsable de los recursos por parte del Estado.

Tal y como lo había anticipado, el gobierno del presidente Gustavo Petro radicó este martes en el Congreso su quinto y último proyecto de reforma tributaria, con el que busca recaudar 21.9 billones de pesos el próximo año.

Muchos de los impuestos ya habían sido incluidos en la ley de financiamiento presentada en diciembre del año pasado, entre ellos el aumento del IVA para los vehículos híbridos de 5% a 19%; la creación de un impuesto al consumo de 19% para las entradas a conciertos y eventos deportivos que superen los $500,000; el mantenimiento del IVA de 19% para los juegos de suerte y azar en línea, y cambios en los gravámenes para sectores como el financiero y el minero-energético, entre otros.

Una de las medidas incluidas en el articulado de la reforma tributaria es la creación de un impuesto al consumo para los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. Actualmente, el artículo 476 del Estatuto Tributario establece que estos servicios están excluidos del impuesto IVA; la propuesta del gobierno plantea gravarlos con un impuesto al consumo del o 19% cuando el valor de la entrada a este tipo de espectáculos sea superior a los $500,000.

Otra de las cartas que baraja el gobierno con la nueva tributaria es aumentar la tarifa máxima del impuesto nacional al consumo de 16% a 19% para los bienes considerados de lujo, con el fin de equipararla a la tarifa general del IVA.

Esto incluiría vehículos de alto valor, motos de alto cilindraje, yates, barcos y aeronaves, para obtener cerca de $107,000 millones adicionales en 2027.