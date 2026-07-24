Zapatero rechaza aclarar el origen de joyas regaladas

Madrid. El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que las joyas halladas en su caja fuerte en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias en su contra son “un regalo” de un país extranjero, al que no identificó.

Las joyas y relojes de lujo, uno de los aspectos más mediáticos de la causa contra el exdirigente socialista, fueron descubiertos en la caja fuerte de su oficina, y tasados en 1.3 millones de euros (1.47 millones de dólares) por la justicia.

Este descubrimiento le valió la imputación por dos delitos adicionales de fraude fiscal y contrabando.

“Se trata de un regalo de cortesía personal, de hace muchos años (...) No voy a decir el país de donde provienen”, dijo, alegando que “lo tiene que saber primero la justicia”, declaró a la televisión pública TVE.

La causa contra Zapatero se inscribe en el llamado caso "Plus Ultra", que examina si favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros a esa aerolínea.