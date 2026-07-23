Incertidumbre comercial modera inversiones de nearshoring; proyectos siguen: Covalto

Los proyectos de inversión en México asociados al nearshoring han reducido su velocidad ante la incertidumbre generada por la situación comercial con Estados Unidos, advirtió el director general de Banco Covalto, Mark McCoy.

Esta moderación ha sido particularmente notoria en el sector automotriz, pero no se ha cancelado ni ha dejado de llegar, subrayó.

“Se aletargan pero no se suspenden. Inversiones que tenían un ritmo más acelerado se han moderado. No es que hayan dejado de llegar”, explicó en conferencia de prensa para presentar los resultados del banco digital Covalto.

La institución tiene una exposición acotada al sector exportador, pues alrededor de 15% de sus clientes son pymes exportadoras.

“Sí bajó un poco el nearshoring. Había mucha inversión de Estados Unidos hacia México y vimos que cayó especialmente en el sector automotriz”, reconoció.

Matizó que este comportamiento responde más a un aplazamiento de decisiones ante la incertidumbre que a un retiro de proyectos. Como ejemplo mencionó inversiones automotrices comprometidas en el Bajío que continúan adelante, ante un ritmo menor al observado cuando existía mayor certidumbre.

“Seguimos viendo inversiones. Una automotriz sueca acaba de comprometerse a una inversión importante en el Bajío. Sin embargo, hace cuatro o cinco años, cuando no había tanta incertidumbre, hubieramos registrado cinco u ocho inversiones de ese tamaño”, resaltó.

Sobre el T-MEC, McCoy consideró que el acuerdo comercial no desaparecerá, aunque anticipó que hacia adelante podrían negociarse cambios. Destacó que sectores exportadores como alimentos y bebidas mantienen dinamismo y representan oportunidades para el financiamiento.

Fideicomisos para mitigar riesgo judicial

La reforma Judicial y su posible impacto sobre la ejecución de garantías es uno de los factores externos que Banco Covalto considera como parte de su adminisración de riesgos, explicó el director general Mark McCoy.

Explicó que la institución utiliza estructuras como fideicomisos para acotar la exposición al riesgo judicial y facilitar el acceso a las garantías que respaldan los créditos.

De acuerdo con él, este tipo de mecanismos permite mitigar factores que están fuera del control del banco, particularmente ante financiamientos otorgados a plazos de tres, cuatro o cinco años.

Agregó que una parte importante de la cartera de Covalto está respaldada por garantías reales, lo que forma parte de su estrategia para contener los riesgos asociados al financiamiento de pequeñas y medianas empresas.

Mipymes, el sector olvidado de la banca

Covalto es un banco digital especializado en el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Tiene presencia en todo el país, gracias a un modelo, basado en operación digital sin sucursales ni manejo de efectivo, que le permite mantener costos bajos y ofrecer productos de captación con rendimientos competitivos frente a instrumentos como los Cetes.

Aclaró que su ventaja competitiva respecto de otros bancos es el tiempo de respuesta al cliente y, por la parte de captación, han tenido productos que llamó “estrella” como los pagarés a dos, tres y cinco años, que ofrecen rendimientos competitivos con tasas por encima de Cetes. Esto como resultado del esquema de costos de operación estratégicamente bajos por no tener sucursales ni manejo de efectivo.