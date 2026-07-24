Meli va por farmacia propia en Chile

La empresa de comercio electrónico MercadoLibre ha discutido una propuesta con las autoridades de Chile para operar como farmacia en el país, un plan que requeriría un cambio en las regulaciones locales, según muestran las actas de las reuniones entre las partes.

Esta medida supondría otro paso de la empresa, que en sus inicios fue principalmente un mercado para vendedores externos, hacia la expansión de sus propias operaciones minoristas, al tiempo que profundiza su incursión en las farmacias tras un proyecto piloto similar en Brasil.

MercadoLibre, que opera en toda Latinoamérica y es una de las empresas más grandes de la región por capitalización bursátil, se reunió con funcionarios chilenos al menos seis veces el año pasado.

Las actas de las reuniones revelaron el plan de la empresa, hasta entonces desconocido, de operar un modelo de farmacia propio y exclusivamente en línea en Chile.

El plan ampliaría las operaciones de la empresa en Chile, donde, al igual que en Argentina, México y otros mercados, MercadoLibre actualmente solo vende medicamentos de minoristas externos.

Tras conocer el plan, el Ministerio de Salud de Chile recomendó que MercadoLibre solicitara una evaluación técnica al Instituto de Salud Pública (ISP) del país, ya que la propuesta requeriría cambios o reinterpretaciones normativas, según consta en las actas de una reunión celebrada en enero.

En una respuesta escrita a una solicitud de comentarios, el ISP no especificó si MercadoLibre había solicitado dicha evaluación. Indicó que la empresa actualmente no cuenta con autorización para operar una farmacia física en Chile y que la normativa vigente no permite la operación de una farmacia exclusivamente en línea.

El Ministerio de Salud de Chile no respondió a las solicitudes de comentarios.