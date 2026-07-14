Ejército colombiano libera a 39 personas secuestradas por la guerrilla del ELN

El ejército de Colombia liberó a 39 personas secuestradas por la guerrilla en una zona remota del noroeste del país, anunciaron las autoridades, que dieron cuenta de dos efectivos muertos en el operativo.

Rebeldes capturaron a las 39 personas, entre ellas dos menores de edad, en una carretera de una zona rural de la región de Chocó donde tienen una fuerte presencia y se financian con el narcotráfico y la minería ilegal.

Los civiles se desplazaban en dos autobuses cuando fueron abordados por los guerrilleros, que mantienen un bloqueo en la vía que conecta el departamento de Chocó, sobre el océano Pacífico y fronterizo con Panamá, con la ciudad de Medellín.

Las autoridades anunciaron su liberación en la tarde, tras un operativo militar, que le costó la vida a dos soldados. Cinco más resultaron heridos cuando los rebeldes activaron una carga explosiva, explicó el ejército.

El grupo de personas liberadas fue trasladado en helicóptero a una base militar en la capital del departamento.

El Chocó es uno de los enclaves históricos del ELN. Allí ejerce un fuerte control sobre la población, con extorsiones y frecuentes retenciones de civiles y miembros de la fuerza pública.

La gobernación local pidió a los ciudadanos que se abstengan de transitar por la vía afectada, donde el ELN y el Ejército mantienen combates.

Imágenes difundidas por medios colombianos y señaladas como del lugar del secuestro dan cuenta de intensos tiroteos.

De origen guevarista y alzado en armas desde 1964, el ELN no participó en el histórico acuerdo de paz que hace diez años desarmó al grueso de la guerrilla de las FARC.

El ELN contaba con 6.810 combatientes en 2025, un aumento del 9% con respecto al año anterior, según el último informe de la fundación Ideas para la Paz. Además de operar en Chocó, mantiene influencia en el noreste y suroeste del país.

El gobierno del saliente presidente Gustavo Petro, un exguerrillero del desmovilizado M-19, intentó sin éxito negociar la paz con el ELN cuando llegó al poder en 2022.

La iniciativa se sepultó definitivamente en enero de 2025, cuando enfrentamientos entre el ELN y disidentes de las FARC dejaron más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados en el Catatumbo, una región limítrofe con Venezuela.

Los grupos armados ilegales se fortalecieron en los últimos cuatro años en Colombia, según expertos.

En el país, el secuestro a manos de grupos criminales es una práctica habitual, y fue tema central de la campaña por la presidencia este año.

El presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, promete endurecer la política de seguridad y bombardeos masivos contra los insurgentes.