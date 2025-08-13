Jóvenes y afore: guía para asegurar una pensión digna desde hoy

¿Estás iniciando tu vida laboral o en tus felices 20? Es el momento perfecto para planificar tu retiro. Lo creas o no, éste llegará algún día, aunque lo veas lejano, pero tienes la ventaja de tu “juventud divino tesoro”, como dicen las abuelitas, así que para que no digas que no le entiendes, te damos los básicos para entender la cuenta de afore.

Y es que de acuerdo con el Panorama Anual de Inclusión Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), solo 9% de las cuentas afore pertenecen a personas menores de 25 años. Esta situación es, en parte, porque los jóvenes consideran que esa jubilación, de la que otras generaciones hablan, para ellos no existirá.

Ni tu generación, ni las pasadas tuvieron una educación financiera formal que les enseñara a manejar su dinero, mucho menos que explicara el funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), así que no queda otra que ser autodidacta.

Para que no seas parte de esos adultos que llegan a la edad adulta sin saber si tienen afore, cómo monitorearla o fortalecer ese ahorro para el retiro, es momento de tomar cartas en el asunto y tu edad es perfecta para que lo logres.

Lo que debes saber del SAR

En México, todos los trabajadores formales tienen derecho a una cuenta afore. Los recursos que se depositan en ella provienen de tres fuentes: una parte de tu sueldo (6.5% del salario base de cotización), una aportación del gobierno y otra de tu patrón.

El primer paso es elegir una de las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) que conforman el sistema. Estas invierten el dinero en instrumentos financieros para generar rendimientos y hacer crecer el ahorro.

Hasta cumplir 65 años, cuando se alcanza la edad de retiro, podrás monitorear los resultados a través de tu estado de cuenta. Por ello, es clave registrarse formalmente en una afore.

Puedes elegir la afore que más te conviene basado en los rendimientos que te da, y las comisiones que te quita, cada cierto periodo la Consar sube tablas en su página y ahí lo puedes consultar.

Así mismo este organismo cuenta con calculadoras que te permitirán saber cuánto necesitas ahorrar para tu retiro, si te alcanza y, en todo caso, tomar medidas para llegar a las metas que te propongas.

También es posible realizar aportaciones voluntarias y, en casos específicos, retiros por desempleo o matrimonio. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) recomienda que estos retiros se hagan solo en casos de verdadera necesidad.

Generación Afore: el retiro depende de ti

Edgar Díaz, director general de Afore PENSIONISSSTE, sostuvo que el momento para que los jóvenes se ocupen de su ahorro es ahora, no cuando se acerque el final de su vida laboral.

“Lo que voy a recibir en mi retiro depende de mí: de mi trayectoria laboral, el aumento de mis ingresos y el ahorro voluntario que realice”, señaló Díaz, quien recomendó destinar gastos hormiga o pagos innecesarios —como cafés o servicios de streaming— al ahorro para el retiro.

Mari Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), explicó que desde 1997 el SAR funciona con cuentas individuales. Esto implica que, desde el inicio de la vida laboral, el trabajador debe contemplar su retiro y comenzar a ahorrar.

“Antes, los trabajadores activos aportaban a un fondo común para pagar las pensiones de los jubilados. Ahora, las contribuciones se acumulan e invierten en cuentas individuales, de modo que cada trabajador financia su propia pensión”, detalló Lanzagorta.

El cambio obedeció a la previsión de que, en el futuro, no habría suficientes trabajadores activos para financiar las pensiones de los retirados. Además, se consideró más justo que cada persona costee su retiro.

El sistema también contempla una pensión mínima garantizada para quienes cumplan los requisitos —a partir de 2030, mil semanas cotizadas—. Si los recursos acumulados no alcanzan, el Estado complementa el monto para asegurar una pensión digna.

Ambos especialistas coinciden en que registrar la cuenta afore, mantener actualizados los datos personales y dar seguimiento a rendimientos y comisiones mediante el estado de cuenta son pasos esenciales para manejar el ahorro con responsabilidad desde la juventud.