Lectura 2:00 min
Latinoamérica tendría 550 millones de conexiones 5G hacia el 2031
Existe una proyección de crecimiento del 32% en las suscripciones 5G en América Latina de 2025 a 2031, alcanzando 550 millones de usuarios y desde los 106 millones actuales.
El fabricante de infraestructura de telecomunicaciones Ericsson presentó la edición de noviembre de su informe Ericsson Mobility Report.
El informe analiza el crecimiento global de las suscripciones 5G, y destaca tendencias como el acceso inalámbrico fijo, la convergencia de IA, nube y móvil, y la adopción empresarial de 5G.
Te puede interesar
También aborda retos de sostenibilidad y proyecta 5G como motor clave de transformación tecnológica y digital.
Existe una proyección de crecimiento del 32% en las suscripciones 5G en América Latina de 2025 a 2031, alcanzando 550 millones de usuarios y desde los 106 millones actuales.
El uso de datos móviles crecerá significativamente, pasando de 7.9 exabytes mensuales en 2025 a 20 exabytes mensuales en 2031.
Factores como la adopción masiva de smartphones, streaming de video, gaming en la nube, y aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial están acelerando este incremento.
Te puede interesar
El despliegue de redes 5G impulsará economías locales, sectores como salud, educación y fintech ya lideran en la integración de esta tecnología.
México, Brasil y Argentina destacan en la región como líderes regionales en demanda digital y adopción tecnológica.
El proceso de estandarización del 6G, con lanzamientos iniciales se prevén entre los años 2030-2031.
Se espera que 6G habilite nuevas aplicaciones, como gemelos digitales, movilidad autónoma y redes nativas de inteligencia artificial.
Existe una proyección de 180 millones de suscripciones a 6G a nivel global para 2031.
La combinación de inteligencia artificial, la nube y dispositivos móviles, potenciada por 5G (y próximamente 6G), está transformando la personalización en tiempo real.
(Con información de Nicolás Lucas)