Precios del petróleo caen a su nivel más bajo desde 2021

Los precios del petróleo caen con fuerza en la jornada de este martes, y apuntan su nivel más bajo desde 2021, ante la perspectiva de que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

El precio del barril de crudo Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, retrocede 2.59% hasta 58.98 dólares, su nivel más bajo desde el 4 de febrero de 2021, cuando cerró en 58.84 dólares por barril.

Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, cae un 2.66% a un precio de 55.17 dólares por barril, un nivel no visto desde el 2 de febrero de 2021, cuando finalizó en 54.76 dólares.

Con esto, los precios del petróleo se encaminan a registrar su cuarta jornada con pérdidas, sumando un retroceso de 5.29% para el Brent y de 5.61% para el WTI.

“Esto sucede luego de los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania está muy cerca de materializarse. Un acuerdo entre ambos países abre la puerta al retiro de sanciones contra Rusia, incluyendo las petroleras, lo que llevaría al alza en la oferta global de crudo, presionando a la baja los precios”, afirmaron analistas de Banco Base.