Concanaco-Servytur instala observatorio para acompañar el Acuerdo Nacional contra la Extorsión

Para que la Ley contra la extorsión no quede en “letra muerta”, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) presentó el Observatorio Interactivo de Incidencias Delictivas, como una herramienta que monitoreará la información sobre incidencias delictivas que impactan al comercio, los servicios y el turismo.

Luego de que los empresarios de 12 entidades con mayor índice delictivo identificaron que los casos de inseguridad, en especial la extorsión se elevó 1 punto porcentual durante el 2025 contra el año previo, se planteó el reto de que, “la coordinación sea una regla, no sea la excepción. Fijar un mapa en donde pueden monitorear los casos”, explicó Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco.

De acuerdo con un sondeo de la Concanaco, “el 78% de las entidades, 25 de las 32, tuvieron incremento porcentual de 1.2, en un sondeo de percepción que se realizó respecto a la comparación del estudio que hicimos en 2024”.

La extorsión es un delito que no puede asumirse como parte de la vida cotidiana ni como un “costo” inevitable para operar. Reconocer el problema con claridad es necesario, pero también lo es abrir rutas de solución: coordinación institucional, prevención, orientación y mecanismos de denuncia que generen confianza, sin revictimizar a quienes enfrentan una situación de riesgo.

En conferencia de prensa, el empresario enumeró los casos de homicidio doloso, secuestro, extorsión y seguridad patrimonial que tiene que ver con robo a negocio, robo de vehículo y robo a transportista, como los aspectos a atender de manera coordinada con las autoridades federales y municipales, a fin de acompañar el Acuerdo Nacional contra la Extorsión y fortalecer la prevención y la coordinación territorial en favor de los negocios familiares.

“Vamos a buscar que esa información llegue a la base porque muchas veces no te sirve una gran reforma con grandes herramientas que nadie conoce”, aclaró.

A través de este semáforo se va a ayudar a que se conozca y a socializar, a que se genere una gran comunidad que tiene que ver con la seguridad, refirió el presidente de Concanaco.

Agregó que se pondrá a disposición la red de cámaras de comercio y un observatorio para sumarnos a esta estrategia nacional y bajar a lo local.

“Vamos a ir estado por estado, la meta para el 2026 es que tengamos más coordinación, más denuncia confiable, más inteligencia y menos extorsión contra los negocios”, dijo.