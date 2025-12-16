La ineficiencia en el mercado bursátil mexicano amenazan la competitividad: Biva

La Bolsa Institucional de Valores (Biva) enfrenta retos regulatorios que actúan como un obstáculo para la plena competitividad del mercado bursátil mexicano y obstaculizan el crecimiento, afectando principalmente al inversionista final, aseveran directivos de la institución.

María Ariza, directora de BIVA, afirmó que estas ineficiencias resultan en que los inversionistas, especialmente los internacionales, perciban que la regulación mexicana es demasiado complicada y que les está costando dinero. Esto representa un riesgo, ya que los grandes fondos internacionales pueden decidir operar en otros países como Brasil o Chile, en lugar de México.

“Es como si el campo de juego bursátil estuviera diseñado para beneficiar a un solo equipo, impidiendo que el crecimiento y la eficiencia total del mercado se manifiesten, afectando en última instancia a los inversionistas y emisores que buscan las mejores condiciones”, resaltó.

La directiva enfatizó que la competencia no es entre las bolsas mexicanas, sino que el problema radica en que se aleja a los inversionistas de México. El objetivo, según Ariza, debería ser agrandar el mercado para generar liquidez y mejores oportunidades de financiamiento.

Aunque un cambio regulatorio a finales de 2022 permitió mayor competencia, persisten ineficiencias causadas por la regulación de la "mejor ejecución", aseguran directivos.

Biva sostiene que la regulación actual continúa creando barreras para competir e ineficiencias operativas, a pesar de que su participación en el mercado local, es similar a lo que exige la regla.

Santiago Salinas, director de Relaciones Institucionales y de Gobierno de Biva, afirmó que otro punto de fricción importante es el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), el principal índice del mercado mexicano.

“Si una empresa grande cumple con las condiciones para participar en el IPC, debe listarse exclusivamente en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo cual la obliga a descartar a Biva como opción”, declaró.

Salinas afirmó que este índice es considerado "cerrado", a diferencia del índice FTSE Biva, (que cuenta con 42 emisoras), que es abierto, plural e incluye valores como las fibras, reflejando mejor la economía mexicana.

Y aseguró que desde Bivia buscan derribar esta barrera para que cualquier empresa pueda decidir en qué bolsa listarse, independientemente del índice.