La Corregidora de Querétaro recibirá partido de preparación México vs Islandia

Querétaro, Qro. El estadio La Corregidora, en la capital de Querétaro, recibirá el partido de preparación de la Selección de México contra la Selección de Islandia.

El encuentro será el miércoles 25 de febrero, anunciaron representante de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), del Club Querétaro y de gobiernos locales.

Será la décima ocasión que la Selección Mexicana juegue en el estadio La Corregidora, relató el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega; los boletos saldrán a la venta en las primeras semanas de enero.

“Es la décima vez que viene la Selección Mexicana al estado Corregidora, un estadio donde hemos tenido buenos resultados y donde esperamos tener un gran apoyo, el de la afición. Estamos contentos de regresar a Querétaro, de ser una ciudad en donde el primer partido de la selección se jugó en 1985, antes de la Copa del Mundo de 1986, (…) Javier Aguirre estaba en esa selección como jugador, ahora vendrá como técnico”, compartió.

El partido es parte del proceso de preparación que tendrá la Selección Mexicana previo a competir en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Optaron por Querétaro, ahondó, debido a que tiene similitudes de altura con la Ciudad de México, también por factores climáticos, ubicación geográfica, presencia de la afición, entre otros.

Ivar Sisniega refirió que todavía no está definida la asignación de selecciones en las sedes donde entrenarán, es una determinación que será anunciada por la FIFA el 30 de enero.

“Todavía no está definida qué selección se va a preparar en qué sedes, me imagino que Querétaro va a tener varias selecciones interesadas en venir aquí, por lo que representa, su ubicación, (…) las ventajas que tiene Querétaro, porque en pleno verano hay un clima muy razonable para prepararse”, apuntó.

De forma adicional, dio a conocer que la selección nacional jugará dos paridos más en enero, fuera del territorio mexicano: el 22 de enero se enfrentará a la Selección de Panamá, en la capital de ese país, y el 25 de enero contra Bolivia, en Santa Cruz.

“Lo que nos ha pedido Javier Aguirre es que tuviéramos una serie de compromisos que reten a los jugadores, que le permita el poder conocer y definir los convocados que tendrá para la copa del mundo, someterlos a dificultades, a situaciones adversas, salir de la zona de confort y por eso es que se ha planeado esta gira”.

El director Deportivo de Selección Nacional Mayor Varonil, Duilio Davino, destacó que el partido contra Islandia será un parámetro para enfrentar a grupos europeos, al tratarse de un equipo complejo.

“Ya hemos podido cerrar enero, febrero y marzo, Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal y Bélgica, y próximamente estaremos anunciado los últimos tres partidos entre mayo y junio. Estos partidos son muy importantes, sabemos que no es fecha FIFA, no vienen los jugadores de Europa, entonces eso le da la posibilidad a los jugadores de nuestra liga de poder jugar, de tener minutos, de mostrarse y que Javier pueda ir definiendo la lista final para que en marzo-abril ya la pueda tener”, expresó.

Durante el anuncio, el propietario del Club Querétaro, Marc Spiegel, destacó que el partido contra Islandia será fundamental para a preparación de la Selección Mexicana. En su intervención, el gobernador Mauricio Kuri González añadió que en próximos días iniciará el vuelo Querétaro-Madrid, lo que también abonará a posicionar al estado en el mapa mundial.