Sader llama a campesinos y transportistas a evitar bloqueos en carreteras y puentes fronterizos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) llamó este martes a evitar bloqueos en carreteras y puentes fronterizos ante las advertencias de campesinos y transportistas de manifestarse esta semana en diferentes puntos del país.

La dependencia federal informó que, al 16 de diciembre de 2025, 2.8 millones de productores ya recibieron al menos un apoyo que dijo fue “directo, justo y transparente”.

El gobierno reiteró que mantiene diálogo abierto con productores y pidió no afectar a terceros ni a quienes viajan por las fiestas decembrinas.

La Sader reafirmó que el gobierno mantiene un diálogo abierto con las y los productores del campo, a través del cual se han construido mesas de trabajo, acuerdos y rutas institucionales para atender sus preocupaciones, privilegiando el entendimiento y evitando acciones que afecten a terceros, a la movilidad y a la economía del país.

Ante las amenazas de bloqueo en puentes fronterizos y autopistas por parte de un grupo de productores agrícolas, afirmó que el campo ha sido y seguirá siendo una prioridad nacional, y a diferencia del pasado, “los apoyos llegan de manera directa, justa y transparente a quienes más los necesitan, fortaleciendo la producción y el bienestar de las comunidades rurales”.

Precisó que al 16 de diciembre de este año, ha entregado al menos un apoyo a cerca de 2.8 millones de productores, de los cuales el 86% son de pequeña escala.

A través de programas como Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar y Precios de Garantía, se han mejorado las condiciones de vida en el campo. Como resultado, entre 2018 y 2024 más de 4 millones de personas lograron salir de la pobreza rural, según la dependencia.

Ala fecha, se encuentran en proceso de validación para el pago de incentivos expedientes de 6,279 productores de trigo panificable del ciclo Otoño–Invierno 2024–2025, de 11 estados, así como 47,593 productores de maíz del ciclo Primavera–Verano, para ser beneficiarios del apoyo complementario de 950 pesos por tonelada, adicionales al precio de venta.

Agricultura precisó que realizará este mismo martes la publicación de la mecánica operativa para el pago de incentivos a productores de arroz de los ciclos Primavera–Verano 2024 y Otoño–Invierno 2024–2025.

La Secretaría de Agricultura reiteró su disposición al diálogo abierto y constructivo, con el objetivo de seguir consolidando los avances alcanzados en beneficio del sector agropecuario y de las comunidades rurales.