¿Tienes uno de estos autos? El top de vehículos más robados y cómo afecta el costo de tu seguro

El robo de vehículos asegurados en México registró una disminución significativa durante el último año. De acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), este delito se redujo un 16% entre julio de 2025 y junio de 2026.

Durante este periodo se contabilizaron 50,891 unidades robadas, una cifra considerablemente menor en comparación con las 60,698 reportadas en el ciclo previo (julio 2024 - junio 2025).

A pesar de la tendencia a la baja, ciertos modelos siguen encabezando las listas de siniestralidad.

¿Cuáles son los autos más robados en México?

Las cinco marcas y submarcas que concentraron el mayor índice de robo de autos asegurados en los últimos 12 meses fueron: Nissan Versa, Kenworth, Bajaj (motocicletas de 111-250 cc), Nissan NP300 y Nissan March.

A continuación, te compartimos el desglose histórico de los vehículos más afectados y su variación porcentual respecto al año anterior:

Los autos más robados Marca Submarca 24–25 25–26 Variación (Δ)

Nissan Versa 2,374 2,112 -11.0% Kenworth Kenworth 2,121 1,792 -15.5% Bajaj 111-250 1,525 1,370 -10.2% Nissan NP300 1,893 1,284 -32.2% Nissan March 1,154 1,175 +1.8% Fuente: AMIS.

¿Si tu auto es de los más robados cuesta más tu seguro?

La respuesta corta es sí. De acuerdo con la aseguradora Mapfre, las compañías de seguros calculan el costo de las pólizas (prima anual) evaluando directamente el nivel de riesgo que representan el conductor y el automóvil, además del alcance de la cobertura seleccionada.

Al cotizar un seguro de auto, las empresas toman en cuenta factores clave como:

Historial de siniestros: Tu récord personal al volante y qué tan propenso es tu auto a sufrir percances o robos. Perfil personal: Variables como tu edad, sexo y ocupación. Ubicación geográfica: Las zonas o ciudades donde transitas habitualmente (ya que algunas tienen mayores índices delictivos). Tipo de cobertura: El nivel de protección contratado (cobertura amplia, limitada, etc.).

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda revisar el historial de robo antes de comprar un vehículo. Dependiendo de tu perfil, tener uno de los modelos más codiciados por la delincuencia puede incrementar hasta un 30% la prima anual de tu seguro.

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