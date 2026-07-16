Greer: pragmatismo al negociar T-MEC

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos dijo en el Foro de Seguridad del Instituto Aspen de Colorado, que avanzaban las conversaciones con México, las discusiones con Canadá no han producido las concesiones que busca el Presidente Trump.

Explicó que el objetivo de las concesiones que quiere el Presidente Trump tienen el objetivo que, como lo que hace y hará el inquilino de la Casa Blanca tiene propósitos electorales, intenta reducir los déficits comerciales con sus socios.

Al confirmar que avanzan las negociaciones, Greer, precisó que considera un desafío el déficit comercial con México, pero para los pesimistas dijo que “van bien las pláticas con los mexicanos, pues son bastante pragmáticos”.

¡Peligro, peligro, Will Robinson!

En robótica no hay nada nuevo bajo el sol. Hace seis décadas, en la serie televisiva “Perdidos en el Espacio”, había un robot cuya misión era proteger a la familia que viajaba explorando el espacio intergaláctico y, dirigiéndose al más avispado miembro de la familia, le alertaba “Peligro, peligro, Will Robinson”.

Pertinente anécdota que podría aplicarse a los acuerdos de entendimiento que, cubriendo sectores estratégicos como energía, biocombustibles y comercio ha hecho el gobierno mexicano con Brasil, al tiempo que se propone atraer inversiones brasileñas.

El riesgo es que China que tiene capital invertido en muchas empresas brasileñas, aproveche la cooperación México-Brasil como puente indirecto hacia el mercado de Estados Unidos y sacar partido de las ventajas preferenciales mexicanas con Washington.

Se acabó el bono demográfico de México

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación reveló que a México se le agota el bono demográfico, pues el crecimiento poblacional

apenas es de 1.6%, lo cual aumentará más presiones fiscales, sociales y políticas.

Las nuevas generaciones tendrán la carga de financiar el creciente costo de la atención de una población que envejece y demandará más gasto de los servicios de salud, tanto públicos como privados, situación que se agravará con los años.

Es cierto que el gobierno mexicano intenta atender el problema; pero la crisis, por muchas y diversas razones, se ha convertido en crisis estructural, pues tendrá que garantizar pensiones sostenibles, ampliar servicios de salud geriátrica y reducir desigualdades regionales.

NOTAS EN REMOLINO

Diana Sánchez Barrios se anotó para ser candidata de Morena a encabezar la alcaldía Cuauhtémoc, cuya jurisdicción abarca el Centro Histórico de CDMX. No sería mala apuesta, pues ha sido lideresa de ambulantes y podría ser parte de la solución a un problema que ha traído de cabeza a las autoridades … Interesante la cooperación del Gobierno de México con el mandatario panameño José Raúl Mulino quien se ha definido como de centro derecha, pues parece reflejar racionalidad en las relaciones exteriores, no ideología … A pesar a la mañanera explicación, la Secretaría de Marina tendría que revisar cómo se están haciendo los trabajos para remodelar la curva donde hubo descarrilamiento grave hace siete meses … La mejor prueba de que los detalles de las políticas de seguridad se dejan al establishment de inteligencia de Estados Unidos, es declarar “terroristas” a los cárteles de los Viagra y de Juárez … El galo Balzac nos legó para el fin de semana esta reflexión sobre igualdad: “La igualdad tal sea un derecho; pero no hay poder humano que alcance jamás a convertirla en hecho” …