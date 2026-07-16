Estados Unidos buscará mecanismos para reducir su déficit comercial con México: Greer

Estados Unidos buscará mecanismos para reducir su déficit comercial con México, afirmó Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR).

Greer comentó que las negociaciones con México para renovar el T-MEC “van bien” y han sido “bastante pragmáticas”.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 con una vigencia inicial de 16 años, hasta 2036. Cada seis años se revisa. Si no hay consenso, el tratado sigue activo, pero expirará automáticamente en 2036 si no se renueva. Si todas las partes pactan continuarlo, permanecerá vigente por otros 16 años. Si una parte no confirma su deseo de extender el plazo del acuerdo por otro período de 16 años, las partes llevarán a cabo una revisión conjunta del acuerdo cada año durante la década pendiente.

Durante su participación en el Aspen Security Forum, realizado en Colorado, Greer afirmó que recibió instrucciones del presidente estadounidense, Donald Trump, para que cualquier entendimiento con el gobierno mexicano incluya medidas para reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México.

“Tengo el mandato del presidente de encontrar la manera, en cualquier acuerdo que hagamos con México, de incluir aranceles, cuotas o lo que sea para intentar controlar eso”, dijo.

En el periodo de los últimos 12 meses, comprendido entre junio de 2025 y mayo 2026, las exportaciones de México hacia los Estados Unidos alcanzaron 558,000 millones de dólares (un incremento del 8% con respecto al mismo periodo anterior), mientras que las importaciones de México desde ese país sumaron 358,900 millones de dólares (un alza de 7 por ciento).

“Las cosas van bien con los mexicanos. Son bastante pragmáticos”, declaró Greer. Sin embargo, añadió: “Sé que los expertos en seguridad nacional no le dan tanta importancia como yo. Pero nuestro déficit comercial con México es un verdadero desafío, es un verdadero problema”.

Greer reconoció que Estados Unidos prefiere importar bienes desde México antes que desde algunas economías asiáticas, aunque insistió en la necesidad de controlar el déficit comercial.

Las aduanas estadounidenses aplican actualmente tarifas de 35% a Canadá y 25% a México a los productos que no cumplen con el T-MEC por la supuesta no cooperación en materia de fentanilo y migración; de 25% a los vehículos ligeros a ambos países (excluyendo el contenido estadounidense) y de 50% al acero, aluminio y cobre también a las dos naciones.

La revisión del T-MEC es la primera de su tipo en un tratado de libre comercio estadounidense, y sus posibles resultados aún son inciertos, aunque la profunda integración económica entre las tres economías dificulta que se hagan cambios profundos o que se termine el Tratado, lo que requeriría además la aprobación de los respectivos congresos.

En su otro frente, Greer expuso que las concesiones de Canadá no han tenido efecto en el proceso de renovación del T-MEC.

“No ha habido mucho avance en las negociaciones bilaterales con Canadá”, dijo, a pesar de que el gobierno del primer ministro canadiense Mark Carney cedió en su Impuesto a los Servicios Digitales para mantener las conversaciones.

“Tenían una Ley de Transmisión en Línea que pretendía obligar a las empresas estadounidenses a financiar a las canadienses, la cual finalmente derogaron", argumentó Greer. “Me alegro de que lo hicieran, pero no se les puede atribuir el mérito de haber hecho algo malo y luego haberlo rectificado”.

Greer aseguró que mantiene contacto semanal con sus homólogos canadienses, pero negó que esa frecuencia de comunicación represente, por sí misma, un avance relevante.

“He presentado muchas propuestas a los canadienses sobre medidas que podrían implementarse de inmediato para mejorar nuestra situación”, declaró, antes de sugerir que cualquier avance en las negociaciones depende de que Carney y el presidente Donald Trump lleguen primero a un “entendimiento”.